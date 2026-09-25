Зеленський назвав графік наступних переговорів щодо миру

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня озвучив запланований порядок наступних контактів щодо завершення війни. За його словами, спочатку українська та американська переговорні групи обговорять напрацьовані деталі з європейською стороною, після чого представники США проведуть переговори з Росією. Повернення сторін до обговорення очікується приблизно через 10 днів.

Зеленський повідомив, що перед цим провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили загальні питання. Після зустрічі відбулася окрема тривала розмова переговорних команд, присвячена конкретним деталям подальшого процесу.

«Ми проінформуємо і поспілкуємося про ці деталі з європейською стороною. Американці поговорять із росіянами і за 10 днів повернемося з тим чи іншим поглядом і з результатом», – сказав президент під час спілкування з журналістами.

Таким чином, найближчий етап переговорного процесу передбачає окремі контакти Вашингтона з Москвою та консультації Києва і США з європейськими партнерами. За словами Зеленського, після завершення цих контактів переговорні групи мають повернутися до спільного обговорення отриманих результатів.

Паралельно сторони обговорюють можливість домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі. У США також просувають ідею відновлення тристороннього формату за участю України, Росії та Сполучених Штатів. За даними Axios, серед запропонованих кроків фігурують енергетичне перемир’я, відновлення чорноморського зернового коридору та зустріч представників трьох держав, потенційно в Абу-Дабі.

Окремим напрямом залишаються питання енергетичного перемир’я. Президент Франції Еммануель Макрон заявляв про дипломатичні зусилля щодо мораторію на удари по енергетичних об’єктах, зокрема російських нафтопереробних підприємствах, а також щодо бойових дій у Чорному морі. Цю тему він обговорював із Трампом і планував порушити під час контактів із Зеленським.

Позиція Москви щодо нового тристороннього раунду поки не містить конкретних дат. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 25 вересня заявив, що переговори представників Росії, США та України можуть відбутися найближчим часом, але конкретних домовленостей щодо їх проведення наразі немає. За його словами, можливість такої зустрічі обговорювали Володимир Путін і Дональд Трамп під час телефонної розмови.

Раніше, 23 вересня, Пєсков заявляв про відсутність передумов для переходу до мирного переговорного треку, водночас зазначаючи, що Москва зберігає відкритість до переговорів. 13 вересня Кремль уже допускав поновлення тристороннього формату у жовтні, однак тоді також не називалася конкретна дата.

Для Києва та Вашингтона найближчі 10 днів мають стати етапом окремих консультацій із європейськими партнерами та російською стороною. Які саме пропозиції будуть винесені на наступний раунд і чи завершаться контакти конкретними домовленостями про перемир’я, наразі не оголошено. Саме ці деталі мають визначити порядок подальших переговорів.