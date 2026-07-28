Зеленський і Трамп обговорили виробництво ракет для Patriot

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні 28 липня обговорили можливість спільного виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, а також подальші дипломатичні кроки для завершення війни. Про результати переговорів Зеленський повідомив у своєму зверненні після зустрічі в Білому домі.

За словами українського президента, однією з головних тем переговорів стало посилення можливостей української ППО. Сторони обговорили отримання ліцензій на виробництво перехоплювачів для комплексів Patriot, що може стати одним із напрямів поглиблення оборонної співпраці між Києвом і Вашингтоном.

«Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для “Петріотів” та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію — важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації», — заявив Зеленський.

Президент України зазначив, що зустріч у Білому домі була присвячена не лише військовій підтримці, а й питанням дипломатичного врегулювання. За його словами, переговорні команди двох країн продовжать роботу над подальшими контактами та узгодженням конкретних кроків.

Під час зустрічі Зеленський також висловив Трампу співчуття у зв’язку зі смертю американського сенатора Ліндсі Грема, якого назвав другом України. «Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України», — повідомив український лідер.

Візит Зеленського до Вашингтона відбувся 28 липня. Основною частиною програми стала закрита зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому. Окремо цього дня американський президент мав провести переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Питання виробництва перехоплювачів для Patriot є частиною ширшого обговорення оборонної взаємодії між США та Україною. Системи Patriot залишаються одним із ключових елементів захисту українських міст і критичної інфраструктури від повітряних атак.

Можливе отримання ліцензій на виробництво окремих компонентів або боєприпасів для цих систем може вплинути на довгострокову стійкість української протиповітряної оборони та зменшити залежність від постачань готової продукції з-за кордону. Водночас конкретні параметри домовленостей, терміни реалізації та формат співпраці сторони поки не розкривали.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський раніше неодноразово обговорювали питання військової допомоги, безпеки та можливих шляхів завершення війни. Нова зустріч у Вашингтоні стала черговим етапом переговорів між Києвом і Вашингтоном щодо подальшої підтримки та дипломатичних ініціатив.