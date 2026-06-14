Зеленський і Путін провели окремі переговори з Трампом
2026-14-06    72

Зеленський і Путін провели окремі переговори з Трампом

Президент України Володимир Зеленський 14 червня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала близько 30–35 хвилин. Майже одночасно стало відомо про окрему телефонну бесіду Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Під час обох контактів сторони обговорювали перспективи завершення війни в Україні, дипломатичні ініціативи та майбутні міжнародні переговори.

Інформація про розмову Зеленського і Трампа спочатку з’явилася у ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів. За словами співрозмовників журналістів, український президент привітав американського колегу з днем народження, однак значна частина бесіди була присвячена питанням мирного врегулювання та подальшим дипломатичним крокам. Джерела характеризували розмову як конструктивну та таку, що охопила ключові питання двостороннього порядку денного.

Пізніше факт переговорів підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. Він повідомив, що розмова тривала приблизно пів години та стосувалася перспектив подальших переговорних процесів за участю України, Росії та міжнародних партнерів. За його словами, сторони також торкнулися інших дипломатичних ініціатив, а сама бесіда була змістовною.

Згодом президент України особисто прокоментував переговори у своєму Telegram-каналі. Зеленський повідомив, що поінформував Трампа про останню ситуацію на фронті та зміни на полі бою. Також сторони обговорили можливі кроки, які можуть сприяти наближенню миру та посиленню безпеки цивільного населення. Український лідер зазначив, що має намір продовжити обговорення цих питань під час особистих контактів на саміті G7.

За словами Зеленського, під час телефонної розмови було досягнуто домовленості детальніше обговорити низку пропозицій уже найближчим часом. Президент наголосив, що існують конкретні ідеї, які можуть допомогти просунутися до припинення бойових дій та зберегти людські життя. Додаткових подробиць щодо змісту цих пропозицій наразі не оприлюднено.

Того ж дня російські медіа повідомили про телефонну розмову між Трампом і Путіним. За інформацією помічника президента РФ Юрія Ушакова, бесіда тривала 55 хвилин. Сторони обговорили низку міжнародних питань, включаючи ситуацію навколо Ірану та війну в Україні. У Кремлі заявили, що розмова мала відвертий характер і торкалася актуальних викликів міжнародної безпеки.

Під час переговорів американський президент вкотре порушив тему необхідності припинення війни. Російська сторона, своєю чергою, озвучила власне бачення умов можливого врегулювання. Також обговорювалися контакти між представниками США та Росії, зокрема можливі майбутні візити американських спецпосланців до Москви для продовження консультацій.

Телефонні контакти Трампа із Зеленським та Путіним відбулися за кілька днів до початку саміту G7, який стартує 15 червня. Очікується, що питання війни в Україні стане однією з ключових тем зустрічі лідерів провідних держав світу. Володимир Зеленський візьме участь у роботі саміту, а Дональд Трамп проведе серію переговорів із союзниками щодо безпекової та дипломатичної ситуації в Європі.

Попри відсутність офіційно анонсованої двосторонньої зустрічі між Зеленським і Трампом у межах заходу, джерела в дипломатичних колах не виключають їхнього особистого спілкування на полях саміту. На цьому тлі синхронні переговори американського президента з українським та російським лідерами можуть стати одним із важливих елементів підготовки до подальших міжнародних консультацій щодо війни та умов можливого мирного процесу.

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