Зеленський і глава ЦРУ таємно зустрілися в Ірландії
2026-22-09    80

Зеленський і глава ЦРУ таємно зустрілися в Ірландії

Президент України Володимир Зеленський і директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф зустрілися 21 вересня в аеропорту Шеннон в Ірландії під час дозаправки літаків. Про розмову, яка відбулася в неформальній обстановці та в обмеженому колі, повідомило Reuters із посиланням на двох співрозмовників, знайомих із ситуацією.

За даними джерел, Зеленський прямував через Ірландію до Нью-Йорка, де цього тижня проходить Генеральна асамблея ООН. Реткліфф у цей час повертався до США після поїздки до Каїра, де зустрічався з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі. Співрозмовники агентства не уточнили тривалість розмови та не розкрили її зміст.

Один із джерел Reuters назвав датою зустрічі понеділок, 21 вересня. Інше повідомило, що Зеленський і керівник американської розвідки спілкувалися під час стоянки літаків для дозаправки, але не уточнило дату. Обидва джерела попросили не називати їхніх імен через чутливість інформації.

Зустріч відбулася напередодні запланованих контактів Зеленського з американським керівництвом у Нью-Йорку. Reuters повідомляв, що 22 вересня український президент має провести переговори з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН. Серед тем порядку денного називали можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та питання американської підтримки української протиповітряної оборони.

Розмова в Шенноні привернула увагу також через недавні контакти Реткліффа з російськими представниками. Наприкінці серпня директор ЦРУ відвідав Москву, де зустрівся з керівниками російських спецслужб. Кремль підтвердив факт переговорів і заявив, що президент РФ Володимир Путін був поінформований про їхні результати, але деталей змісту не оприлюднив.

Американський президент Дональд Трамп тоді назвав поїздку Реткліффа до Москви «напівзвичайною». Водночас один зі співрозмовників Reuters згодом повідомив, що під час московських контактів обговорювалася війна проти України. Конкретних домовленостей або переданих повідомлень у відкритих джерелах не оприлюднювали.

Інформація про зустріч у Шенноні з’явилася без офіційного повідомлення з боку Офісу президента України чи ЦРУ. Відсутність деталей не дає змоги встановити, чи стосувалася розмова розвідданих, переговорного процесу, безпекової допомоги або контактів Вашингтона з Москвою. Також невідомо, чи були присутні інші представники української або американської сторони.

Реткліфф очолює ЦРУ з 23 січня 2025 року. До цього він був директором Національної розвідки США у 2020–2021 роках та понад п’ять років представляв четвертий виборчий округ Техасу в Палаті представників. У Конгресі він працював, зокрема, у комітетах із розвідки, внутрішньої безпеки та юстиції.

Його нинішня посада передбачає керівництво збором і аналізом розвідувальної інформації, контррозвідкою, таємними операціями й відносинами ЦРУ з іноземними спецслужбами. Саме тому неформальні контакти директора відомства з керівниками держав можуть мати окремий дипломатичний і безпековий контекст, хоча зміст конкретної розмови Зеленського та Реткліффа залишається невідомим.

Володимир Зеленський, Джон Реткліфф, Ірландія, ЦРУ, Шеннон
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