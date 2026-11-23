Президент України Володимир Зеленський 23 листопада заявив про готовність Києва провести чотиристоронню зустріч за участю України, США, європейських держав і Росії вже найближчим часом. Про це глава держави повідомив під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, наголосивши, що перед переговорами Україна, Вашингтон і європейські партнери мають погодити спільний порядок денний.

За словами Зеленського, українська сторона готова до зустрічі буквально наступного дня. Водночас партнери повідомили Києву про намір організувати переговори до Різдва. Президент висловив сподівання, що дипломатичний процес можна буде прискорити.

Глава держави наголосив, що Україна, США та європейські країни повинні заздалегідь узгодити позиції, щоб переговори не перетворилися на майданчик для одностороннього тиску на Київ. Він також підкреслив, що Європа має безпосередньо брати участь у визначенні майбутньої системи безпеки континенту.

Зеленський заявив, що питання європейської участі вже обговорювалося з американською стороною. За його словами, Вашингтон погодився з необхідністю присутності європейських партнерів у переговорному процесі. Україна наполягає на такому форматі від самого початку дипломатичних контактів щодо припинення війни.

Президент запропонував розглядати переговори як взаємодію двох сторін: України, Європи та США — з одного боку, Росії — з іншого. Такий підхід, за його словами, має відображати спільність інтересів держав, які зацікавлені в безпеці європейського континенту.

Окрему увагу Зеленський приділив майбутнім гарантіям безпеки. Він заявив, що будь-які домовленості повинні містити механізми, які унеможливлять використання Росією перемир’я для підготовки нового нападу. Йдеться не лише про припинення бойових дій, а й про створення системи стримування, здатної запобігти повторній агресії.

За словами президента, переговорний процес має враховувати безпекові інтереси України та всього євроатлантичного простору. Київ не хоче, щоб майбутні домовленості обмежувалися тимчасовою паузою у бойових діях без визначення відповідальності за їх порушення.

Раніше Зеленський повідомляв про обговорення американських пропозицій щодо гарантій безпеки за моделлю, подібною до статті 5 Північноатлантичного договору. Такий механізм передбачає зобов’язання партнерів реагувати на напад, однак конкретні юридичні умови та практичний порядок допомоги Україні ще потребують узгодження.

Питання участі Росії в майбутній зустрічі залишається відкритим. Кремль раніше повідомляв про можливість нового раунду переговорів із представниками США та України, однак остаточні дата, місце й склад учасників не були затверджені. Серед можливих майданчиків дипломатичних контактів називали Абу-Дабі.

Водночас позиції Києва та Москви щодо умов завершення війни залишаються принципово різними. Росія продовжує висувати вимоги, які Україна вважає неприйнятними, зокрема щодо територій та майбутнього безпекового статусу держави.

Важливим питанням залишається й формат представництва Європи. Оскільки потенційні домовленості можуть визначити майбутню архітектуру безпеки континенту, європейські уряди наполягають на участі у процесі, а не лише на затвердженні його результатів.

Наступним етапом мають стати консультації щодо порядку денного та погодження можливого часу зустрічі. Станом на 23 листопада остаточних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів не оголошено.