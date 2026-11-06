Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду
2026-06-11    156

Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів в Україні в онлайн-форматі, однак заявив, що за нинішніх умов голосування буде несправедливим щодо військовослужбовців, які перебувають на фронті й не мають технічної можливості взяти в ньому участь. Про це він розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, коментуючи перспективи президентських виборів під час воєнного стану та дискусію щодо можливості зміни влади в Києві.

За словами Зеленського, питання проведення виборів обговорюється, зокрема через позицію оточення президента США Дональда Трампа та російського керівництва. Водночас український президент наголосив, що організація голосування в умовах повномасштабної війни потребує врахування обставин, які унеможливлюють повноцінну участь значної частини громадян.

Однією з головних проблем Зеленський назвав перебування приблизно дев’яти мільйонів українців за кордоном. Ще кілька мільйонів громадян живуть на тимчасово окупованих Росією територіях, де українська влада не може гарантувати безпечне проведення виборчої кампанії та вільне волевиявлення. Окреме питання — участь у голосуванні військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передовій.

Президент підкреслив, що саме військові мають отримати можливість повноцінно впливати на вибір глави держави. Він звернув увагу, що значна кількість захисників фізично не зможе відвідати виборчі дільниці, а організувати голосування безпосередньо в умовах бойових дій надзвичайно складно.

«Вони (військові) теж проти виборів, бо не мають змоги проголосувати. Це слушно? Мільйони людей в окопах і технічно ми не можемо організувати їм голосування. Під час війни професія солдата — найважливіша професія, бо солдати ризикують своїм життям. Проводити вибори, коли солдати не можуть голосувати, це несправедливо. Це на сто відсотків несправедливо», — заявив Зеленський.

Водночас президент не виключив використання цифрових технологій для організації голосування. За його словами, Україна може розглянути модель онлайн-виборів, однак для цього Верховна Рада повинна знайти відповідні законодавчі та технічні рішення. Зеленський не уточнив, якою саме може бути така система, чи йдеться про голосування через державні цифрові сервіси та як планується забезпечити таємницю волевиявлення.

Ще одним ризиком президент назвав можливий розкол українського суспільства через виборчу кампанію. За його оцінкою, політична конкуренція в умовах війни може посилити внутрішні суперечності, якими скористається Росія. Зеленський вважає, що вибори мають відбутися після завершення війни, коли всі громадяни зможуть реалізувати своє право голосу.

Він окремо наголосив, що військовослужбовці повинні мати вирішальне право голосу під час обрання наступного президента. На думку Зеленського, саме вони захистили незалежність держави та продовжують забезпечувати її існування в умовах російської агресії. Тому проведення виборів без належної участі військових він вважає неприйнятним.

Під час інтерв’ю Зеленський також розповів, що пропонував американській стороні обговорити з Росією можливість зимового перемир’я. За його задумом, припинення ударів на цей період дозволило б забезпечити українців електроенергією та водопостачанням, а також створило б умови для організації виборчого процесу, якщо Вашингтон зацікавлений у зміні українського президента.

«Я сказав американцям: ви можете домовитися з росіянами про перемир’я на зиму, тоді люди будуть мати світло і воду. І в цей час ми також можемо провести вибори, якщо ви всі в США хочете мене замінити. […] Тож шанс є. Шанс був», — сказав президент.

Таким чином, Зеленський пов’язав можливість проведення виборів не лише з внутрішніми законодавчими та організаційними питаннями, а й із безпековою ситуацією. Він фактично запропонував Вашингтону розглянути припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру як одну з передумов для створення умов, за яких українці могли б проголосувати.

Проведення виборів під час воєнного стану обмежене українським законодавством. Закон «Про правовий режим воєнного стану» прямо забороняє проведення президентських, парламентських і місцевих виборів у цей період. Для зміни чинного порядку необхідні відповідні законодавчі рішення, а питання дострокового припинення воєнного стану залежить від безпекових обставин.

Онлайн-голосування також потребуватиме окремого правового регулювання. Серед ключових проблем — підтвердження особи виборця, захист таємниці голосування, недопущення примусу до вибору, кібербезпека та можливість незалежного підрахунку результатів. Окремо необхідно передбачити механізми участі військових, громадян за кордоном і мешканців територій, доступ до яких контролює Росія. Наразі конкретного законодавчого механізму проведення загальнонаціональних онлайн-виборів в Україні не затверджено.

війна в Україні, воєнний стан, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, новини України, президентські вибори
Останні новини
Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»

Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»
Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм зіграє головну роль у новому читать далее
06-11, 14:18
Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою

Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою
Президент Володимир Зеленський допустив зміну керівництва комунального підприємства «Київводоканал» через читать далее
06-11, 14:14
У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів

У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів
Правоохоронці 6 листопада провели обшуки в службових кабінетах і помешканнях читать далее
06-11, 14:10
В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі

В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі
Мешканці житлового масиву Виноградар у Києві 6 листопада знову перекрили читать далее
06-11, 10:56
Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду

Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду
Президент України Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів в Україні читать далее
06-11, 09:58
У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ

У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ
У новому складі Конгресу США, який розпочне роботу в січні читать далее
06-11, 09:54
Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи

Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи
Президент США Дональд Трамп 5 листопада зустрівся в Білому домі читать далее
06-11, 09:52
Україна домагається від США продовження контракту на Starshield

Україна домагається від США продовження контракту на Starshield
Україна домагається від Сполучених Штатів якнайшвидшого початку переговорів про продовження читать далее
06-11, 09:49
Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи

Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи
Сполучені Штати провели в Брюсселі переговори з Україною, НАТО та читать далее
06-11, 09:19
Перший сніг: в Україні похолодає до -5°

Перший сніг: в Україні похолодає до -5°
У найближчі три дні, 6–8 листопада, в Україні очікується холодна читать далее
05-11, 19:22
Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні

Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні
Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада провела в Білому читать далее
05-11, 19:18
Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року

Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року
Віцепрезидент США Джей Ді Венс почав формувати власну політичну коаліцію читать далее
05-11, 14:05
Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном

Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном
Частина республіканців у Конгресі США домагається імпічменту міністра оборони Піта читать далее
05-11, 13:37
Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють

Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють
Європейські авіакомпанії 5 листопада зіткнулися з новою хвилею повідомлень про читать далее
05-11, 13:33
Демократи готують розслідування криптобізнесу Трампа та його родини

Демократи готують розслідування криптобізнесу Трампа та його родини
Демократи в Конгресі США готують масштабні розслідування фінансових зв'язків президента читать далее
05-11, 10:00
Володимир Ценов: біографія та цікаві факти про полковника поліції

Володимир Ценов: біографія та цікаві факти про полковника поліції
Володимир Миколайович Ценов — український полковник поліції, перший заступник начальника читать далее
05-11, 09:55
Кушнер заявив про нову архітектуру безпеки після війни в Україні

Кушнер заявив про нову архітектуру безпеки після війни в Україні
Сполучені Штати працюють над створенням нової архітектури безпеки, яка має читать далее
05-11, 09:46
Війна з Іраном розколола команду Трампа після поразки на виборах

Війна з Іраном розколола команду Трампа після поразки на виборах
У команді президента США Дональда Трампа загострилися розбіжності щодо подальших читать далее
05-11, 09:44
Тетяну Кірєєву заарештували після сутичок біля бази «Азова»

Тетяну Кірєєву заарештували після сутичок біля бази «Азова»
Солом'янський районний суд Києва 4 листопада 2026 року відправив на читать далее
05-11, 09:28
Метелики навчилися відлякувати кажанів за допомогою геніталій

Метелики навчилися відлякувати кажанів за допомогою геніталій
Метелики родини бражникових (Sphingidae) протягом останніх 30 мільйонів років незалежно читать далее
05-11, 09:18
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар