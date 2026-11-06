Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів в Україні в онлайн-форматі, однак заявив, що за нинішніх умов голосування буде несправедливим щодо військовослужбовців, які перебувають на фронті й не мають технічної можливості взяти в ньому участь. Про це він розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, коментуючи перспективи президентських виборів під час воєнного стану та дискусію щодо можливості зміни влади в Києві.

За словами Зеленського, питання проведення виборів обговорюється, зокрема через позицію оточення президента США Дональда Трампа та російського керівництва. Водночас український президент наголосив, що організація голосування в умовах повномасштабної війни потребує врахування обставин, які унеможливлюють повноцінну участь значної частини громадян.

Однією з головних проблем Зеленський назвав перебування приблизно дев’яти мільйонів українців за кордоном. Ще кілька мільйонів громадян живуть на тимчасово окупованих Росією територіях, де українська влада не може гарантувати безпечне проведення виборчої кампанії та вільне волевиявлення. Окреме питання — участь у голосуванні військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передовій.

Президент підкреслив, що саме військові мають отримати можливість повноцінно впливати на вибір глави держави. Він звернув увагу, що значна кількість захисників фізично не зможе відвідати виборчі дільниці, а організувати голосування безпосередньо в умовах бойових дій надзвичайно складно.

«Вони (військові) теж проти виборів, бо не мають змоги проголосувати. Це слушно? Мільйони людей в окопах і технічно ми не можемо організувати їм голосування. Під час війни професія солдата — найважливіша професія, бо солдати ризикують своїм життям. Проводити вибори, коли солдати не можуть голосувати, це несправедливо. Це на сто відсотків несправедливо», — заявив Зеленський.

Водночас президент не виключив використання цифрових технологій для організації голосування. За його словами, Україна може розглянути модель онлайн-виборів, однак для цього Верховна Рада повинна знайти відповідні законодавчі та технічні рішення. Зеленський не уточнив, якою саме може бути така система, чи йдеться про голосування через державні цифрові сервіси та як планується забезпечити таємницю волевиявлення.

Ще одним ризиком президент назвав можливий розкол українського суспільства через виборчу кампанію. За його оцінкою, політична конкуренція в умовах війни може посилити внутрішні суперечності, якими скористається Росія. Зеленський вважає, що вибори мають відбутися після завершення війни, коли всі громадяни зможуть реалізувати своє право голосу.

Він окремо наголосив, що військовослужбовці повинні мати вирішальне право голосу під час обрання наступного президента. На думку Зеленського, саме вони захистили незалежність держави та продовжують забезпечувати її існування в умовах російської агресії. Тому проведення виборів без належної участі військових він вважає неприйнятним.

Під час інтерв’ю Зеленський також розповів, що пропонував американській стороні обговорити з Росією можливість зимового перемир’я. За його задумом, припинення ударів на цей період дозволило б забезпечити українців електроенергією та водопостачанням, а також створило б умови для організації виборчого процесу, якщо Вашингтон зацікавлений у зміні українського президента.

«Я сказав американцям: ви можете домовитися з росіянами про перемир’я на зиму, тоді люди будуть мати світло і воду. І в цей час ми також можемо провести вибори, якщо ви всі в США хочете мене замінити. […] Тож шанс є. Шанс був», — сказав президент.

Таким чином, Зеленський пов’язав можливість проведення виборів не лише з внутрішніми законодавчими та організаційними питаннями, а й із безпековою ситуацією. Він фактично запропонував Вашингтону розглянути припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру як одну з передумов для створення умов, за яких українці могли б проголосувати.

Проведення виборів під час воєнного стану обмежене українським законодавством. Закон «Про правовий режим воєнного стану» прямо забороняє проведення президентських, парламентських і місцевих виборів у цей період. Для зміни чинного порядку необхідні відповідні законодавчі рішення, а питання дострокового припинення воєнного стану залежить від безпекових обставин.

Онлайн-голосування також потребуватиме окремого правового регулювання. Серед ключових проблем — підтвердження особи виборця, захист таємниці голосування, недопущення примусу до вибору, кібербезпека та можливість незалежного підрахунку результатів. Окремо необхідно передбачити механізми участі військових, громадян за кордоном і мешканців територій, доступ до яких контролює Росія. Наразі конкретного законодавчого механізму проведення загальнонаціональних онлайн-виборів в Україні не затверджено.