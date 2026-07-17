Зеленський анонсував призначення Клименка секретарем РНБО
2026-17-07    86

Зеленський анонсував призначення Клименка секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Ігор Клименко обійме посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. Відповідно, Рустем Умєров залишить цю посаду після кадрового рішення глави держави. Про намір призначити Клименка президент заявив під час оголошення нових кадрових змін.

Ігор Клименко до цього очолював Міністерство внутрішніх справ. Після загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі у січні 2023 року він став виконувачем обов’язків міністра, а у лютому того ж року Верховна Рада затвердила його на посаді глави МВС. До переходу в уряд Клименко тривалий час працював у Національній поліції, яку очолював із 2019 року.

Рустем Умєров, який залишає посаду секретаря РНБО, до цього був міністром оборони. Він очолив оборонне відомство у вересні 2023 року, а згодом був переведений до Ради національної безпеки і оборони в межах кадрових змін у секторі безпеки та оборони.

Ще до оголошення остаточного рішення Ігор Клименко розглядався як один із головних претендентів на посаду міністра оборони. Сам Володимир Зеленський публічно підтверджував, що кандидатура чинного тоді глави МВС перебуває серед варіантів для призначення. Водночас у підсумку президент вирішив доручити Клименку роботу в РНБО, а не в Міністерстві оборони.

Рада національної безпеки і оборони є координаційним органом при президентові, який займається питаннями національної безпеки, оборони, санкційної політики та стратегічного планування. Секретар РНБО забезпечує підготовку засідань Ради, координує виконання її рішень та бере участь у формуванні пропозицій щодо державної політики у сфері безпеки.

Кадрове рішення щодо Клименка стало черговим етапом оновлення керівного складу сектору безпеки. Останнім часом президент провів низку перестановок у виконавчій владі та силовому блоці, пояснюючи їх необхідністю посилити ефективність державного управління в умовах війни. Призначення нового секретаря РНБО означає перерозподіл повноважень між ключовими посадовцями, які відповідають за координацію оборонної та безпекової політики країни.

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