Зеленський анонсував переговори зі США за участю Європи
2026-09-10    216

Зеленський анонсував переговори зі США за участю Європи

Президент Володимир Зеленський заявив 8 жовтня, що до української переговорної команди, яка працюватиме у США 9–10 жовтня, мають приєднатися європейські партнери. Українська делегація планує зустрітися зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Серед основних тем переговорів — можливі варіанти припинення вогню в окремих секторах, питання протиповітряної оборони та фінансування.

До складу української команди, за словами Зеленського, увійдуть Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров. Президент розраховує, що європейські представники долучаться до переговорів як з українською, так і з американською сторонами. Такий формат передбачає обговорення безпекових питань за участю партнерів Києва, які підтримують Україну у протистоянні російській агресії.

Зеленський повідомив, що порядок денний не обмежуватиметься загальними домовленостями про припинення бойових дій. Сторони мають розглянути можливості секторального перемир’я, зокрема у сферах морської безпеки та енергетики. Президент не став уточнювати, які саме механізми можуть бути погоджені, наголосивши, що остаточні параметри поки не визначені.

«Ми обговорюємо все. І море, і енергетику. Що може бути реалістичним або більш реалістичним, поки не готовий сказати», — заявив глава держави. Він пояснив обережність тим, що не хоче робити передчасних заяв, які могли б створити хибні очікування щодо подальших дій Росії.

Окремим напрямом переговорів зі США стане протиповітряна оборона. Для української сторони це питання пов’язане із захистом міст, енергетичної інфраструктури та інших об’єктів від російських ракетних і безпілотних атак. Конкретні рішення щодо постачання озброєння, додаткових систем ППО або інших форм військової підтримки Зеленський не розкрив.

З європейськими партнерами українська делегація планує обговорити наближення фінансування. Йдеться про необхідність забезпечення фінансових ресурсів для держави в умовах війни. Деталей щодо обсягів коштів, можливих джерел фінансування та строків ухвалення рішень президент не навів.

За планом Зеленського, після завершення зустрічей переговорна команда має повернутися до Києва в понеділок уранці та доповісти йому про результати. Отже, основні підсумки американського раунду очікуються після завершення консультацій і повернення учасників. До цього часу немає оголошених домовленостей, які б підтверджували погодження конкретних умов припинення вогню.

Переговори відбуваються на тлі неоднозначних сигналів з Вашингтона щодо перспектив дипломатичного завершення війни. Державний секретар США Марко Рубіо 8 жовтня заявив, що на той момент завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів було «недосяжним». Його оцінка контрастує з продовженням контактів між американськими та українськими представниками, однак сама по собі не означає припинення переговорного процесу.

Можливе секторальне припинення вогню передбачає домовленості щодо окремих напрямів або видів атак, а не обов’язково повне припинення бойових дій уздовж усієї лінії фронту. Для практичного виконання таких домовленостей необхідно визначити територіальні межі, перелік заборонених дій, механізми контролю та порядок реагування на порушення. Без погодження цих параметрів навіть політична домовленість може не забезпечити стійкого зниження інтенсивності бойових дій.

Участь європейських партнерів також порушує питання про координацію дипломатичних зусиль із майбутньою фінансовою та безпековою підтримкою. Поки невідомо, які саме європейські представники приєднаються до зустрічей і чи завершиться дводенний раунд спільною заявою. Результати консультацій мають показати, чи вдалося сторонам визначити конкретні кроки для подальших переговорів.

війна в Україні, Володимир Зеленський, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Стів Віткофф
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