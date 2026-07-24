Зеленський анонсував нові призначення в РНБО за участю Клименка та Умєрова

Президент Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни в системі національної безпеки та оборони, відповідно до яких колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко перейде на роботу до Ради національної безпеки і оборони. За словами глави держави, він координуватиме взаємодію різних структур сектору безпеки й оборони, тоді як нинішній секретар РНБО Рустем Умєров зосередиться на роботі з міжнародними партнерами.

Про майбутні зміни Зеленський повідомив під час публічного виступу 24 липня. Президент зазначив, що перерозподіл повноважень має посилити координацію між силовими структурами та забезпечити більш ефективну взаємодію з іноземними союзниками у сфері оборони.

Після заяви президента радник глави держави Дмитро Литвин уточнив, що Ігор Клименко обійме посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. Таким чином, Рустем Умєров залишить нинішню посаду та виконуватиме інші завдання, пов’язані з міжнародним напрямом.

За словами Зеленського, одним із ключових напрямків роботи Клименка стане координація діяльності органів сектору безпеки й оборони. До таких структур належать військові формування, правоохоронні органи, розвідувальні служби та інші державні установи, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки.

Водночас президент повідомив, що Рустем Умєров відповідатиме за взаємодію з міжнародними партнерами. В умовах повномасштабної війни цей напрям охоплює питання військової допомоги, оборонного співробітництва, постачання озброєння, реалізації спільних проєктів та координації з державами-партнерами.

Офіційного повідомлення про нову посаду Умєрова на момент заяви президента не оприлюднили. Раніше в інформаційному просторі поширювалися припущення, що він може бути призначений послом у Сполучених Штатах, однак підтвердження цієї інформації не було.

Ігор Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ після призначення у 2023 році. До цього він керував Національною поліцією. За час роботи в МВС відомство координувало діяльність Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших підрозділів системи внутрішньої безпеки.

Рада національної безпеки і оборони є координаційним органом при президентові, який займається питаннями національної безпеки, оборони, стратегічного планування та міжвідомчої взаємодії. Секретар РНБО забезпечує організацію роботи Ради та виконання рішень, введених у дію указами президента.

Очікується, що офіційні укази про кадрові зміни та подальші призначення будуть оприлюднені після завершення необхідних процедур.