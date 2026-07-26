Збірна України з футболу стала чемпіоном Європи

Збірна України з футболу 7 здобула золоті медалі чемпіонату Європи, який проходив у Римі з 22 по 25 липня. У фінальному матчі турніру українська команда перемогла господарів змагань — збірну Італії — з рахунком 3:1, завершивши турнір без жодної поразки та вперше виборовши титул чемпіона Європи у цьому форматі футболу.

Вирішальний поєдинок став другою зустріччю команд на турнірі. Ще на груповому етапі українці здолали італійців із рахунком 5:3, а у фіналі знову підтвердили свою перевагу. Матч проходив у напруженій боротьбі, однак збірна України реалізувала свої моменти ефективніше та втримала перевагу до фінального свистка. Перемога з рахунком 3:1 принесла команді чемпіонський трофей.

До фіналу українська збірна пройшла без втрат очок. На старті турніру команда розгромила Румунію — 8:0, після чого з таким самим рахунком обіграла Грецію. Найрезультативнішим матчем групового етапу стало протистояння з Італією, яке завершилося перемогою України з рахунком 5:3. Із дев’ятьма очками та різницею забитих і пропущених м’ячів 21:3 українці впевнено посіли перше місце у квартеті.

У півфіналі збірна України не залишила шансів Австрії. Матч завершився з рахунком 11:0, що стало найбільшою перемогою плей-оф і одним із найрезультативніших поєдинків усього турніру. Італія, своєю чергою, у другому півфіналі перемогла Сербію з рахунком 7:3, завоювавши право вдруге зустрітися з українцями.

Особливу увагу під час чемпіонату привернула участь у складі збірної Італії колишнього футболіста національної команди Алессандро Флоренці, який став чемпіоном Європи з класичного футболу у 2021 році. Попри досвід титулованого захисника, італійська команда двічі поступилася українцям у межах одного турніру.

Футбол 7, або F7, є окремою дисципліною, що поєднує елементи класичного футболу та мініфутболу. На полі одночасно перебувають сім гравців — шість польових і воротар. Завдяки меншому розміру поля, високому темпу гри та великій кількості атак матчі зазвичай відзначаються значною результативністю. Саме тому рахунки на кшталт 8:0 чи 11:0 не є винятковими для міжнародних турнірів цього формату.

Останніми роками футбол 7 активно розвивається в Європі. Континентальні першості збирають дедалі більше національних збірних, а міжнародні федерації працюють над розширенням календаря офіційних турнірів. Перемога України на чемпіонаті Європи може стати важливим кроком для популяризації цього виду спорту та зміцнення позицій українських команд на міжнародній арені.

Чемпіонський виступ у Римі став одним із найуспішніших міжнародних результатів українських збірних у командних видах футболу цього сезону. Команда завершила турнір із п’ятьма перемогами у п’яти матчах, забивши 35 м’ячів та пропустивши лише чотири, що стало найкращими показниками серед усіх учасників чемпіонату.