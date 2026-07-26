Збірна України з футболу стала чемпіоном Європи
2026-26-07    117

Збірна України з футболу стала чемпіоном Європи

Збірна України з футболу 7 здобула золоті медалі чемпіонату Європи, який проходив у Римі з 22 по 25 липня. У фінальному матчі турніру українська команда перемогла господарів змагань — збірну Італії — з рахунком 3:1, завершивши турнір без жодної поразки та вперше виборовши титул чемпіона Європи у цьому форматі футболу.

Вирішальний поєдинок став другою зустріччю команд на турнірі. Ще на груповому етапі українці здолали італійців із рахунком 5:3, а у фіналі знову підтвердили свою перевагу. Матч проходив у напруженій боротьбі, однак збірна України реалізувала свої моменти ефективніше та втримала перевагу до фінального свистка. Перемога з рахунком 3:1 принесла команді чемпіонський трофей.

До фіналу українська збірна пройшла без втрат очок. На старті турніру команда розгромила Румунію — 8:0, після чого з таким самим рахунком обіграла Грецію. Найрезультативнішим матчем групового етапу стало протистояння з Італією, яке завершилося перемогою України з рахунком 5:3. Із дев’ятьма очками та різницею забитих і пропущених м’ячів 21:3 українці впевнено посіли перше місце у квартеті.

У півфіналі збірна України не залишила шансів Австрії. Матч завершився з рахунком 11:0, що стало найбільшою перемогою плей-оф і одним із найрезультативніших поєдинків усього турніру. Італія, своєю чергою, у другому півфіналі перемогла Сербію з рахунком 7:3, завоювавши право вдруге зустрітися з українцями.

Особливу увагу під час чемпіонату привернула участь у складі збірної Італії колишнього футболіста національної команди Алессандро Флоренці, який став чемпіоном Європи з класичного футболу у 2021 році. Попри досвід титулованого захисника, італійська команда двічі поступилася українцям у межах одного турніру.

Футбол 7, або F7, є окремою дисципліною, що поєднує елементи класичного футболу та мініфутболу. На полі одночасно перебувають сім гравців — шість польових і воротар. Завдяки меншому розміру поля, високому темпу гри та великій кількості атак матчі зазвичай відзначаються значною результативністю. Саме тому рахунки на кшталт 8:0 чи 11:0 не є винятковими для міжнародних турнірів цього формату.

Останніми роками футбол 7 активно розвивається в Європі. Континентальні першості збирають дедалі більше національних збірних, а міжнародні федерації працюють над розширенням календаря офіційних турнірів. Перемога України на чемпіонаті Європи може стати важливим кроком для популяризації цього виду спорту та зміцнення позицій українських команд на міжнародній арені.

Чемпіонський виступ у Римі став одним із найуспішніших міжнародних результатів українських збірних у командних видах футболу цього сезону. Команда завершила турнір із п’ятьма перемогами у п’яти матчах, забивши 35 м’ячів та пропустивши лише чотири, що стало найкращими показниками серед усіх учасників чемпіонату.

F7, Алессандро Флоренці, європейський футбол, збірна Австрії, збірна Греції, збірна Італії, збірна Румунії, збірна Сербії, збірна України, золоті медалі, Італія, командний спорт, міжнародний турнір, Рим, спорт, фінал, футбол, футбол 7, чемпіонат Європи, чемпіони Європи
Останні новини
Помер режисер фільму «Маска» Чак Рассел

Помер режисер фільму «Маска» Чак Рассел
Американський режисер, сценарист і продюсер Чак Рассел помер у віці читать далее
26-07, 11:10
Олександр Хижняк: біографія та цікаві факти про українського боксера

Олександр Хижняк: біографія та цікаві факти про українського боксера
Олександр Хижняк — український боксер, один із найтитулованіших представників аматорського читать далее
26-07, 11:08
Едуард Сіренко: біографія та цікаві факти про ексочільника Центру «Альфа» СБУ

Едуард Сіренко: біографія та цікаві факти про ексочільника Центру «Альфа» СБУ
Едуард Сіренко — український офіцер, полковник Служби безпеки України та читать далее
26-07, 11:04
Збірна України з футболу стала чемпіоном Європи

Збірна України з футболу стала чемпіоном Європи
Збірна України з футболу 7 здобула золоті медалі чемпіонату Європи, читать далее
26-07, 11:00
Оля Полякова опинилася в центрі скандалу через відео з російським артистом

Оля Полякова опинилася в центрі скандалу через відео з російським артистом
Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі обговорення після появи читать далее
26-07, 10:58
Алла Пугачова та Максим Галкін планують візит до Києва після завершення війни

Алла Пугачова та Максим Галкін планують візит до Києва після завершення війни
Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін під час музичного читать далее
26-07, 10:53
Хачапурі став гастрономічним хітом сезону

Хачапурі став гастрономічним хітом сезону
Популярність хачапурі продовжує зростати далеко за межами Грузії, а інтерес читать далее
26-07, 10:32
Weekly Digest of Ukraine (July 19–25, 2026): a brief overview of the week’s main events

Weekly Digest of Ukraine (July 19–25, 2026): a brief overview of the week’s main events
The week of July 19–25 in Ukraine was marked by читать далее
25-07, 18:04
Яке церковне свято 26 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 26 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
26 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять священномучеників Єрмолая, читать далее
25-07, 18:00
Колаген став одним із головних трендів світового ринку здоров’я

Колаген став одним із головних трендів світового ринку здоров’я
Світовий ринок продуктів із колагеном продовжує демонструвати стабільне зростання на читать далее
25-07, 17:57
Українці з інвалідністю можуть отримати податкову пільгу у 2026 році

Українці з інвалідністю можуть отримати податкову пільгу у 2026 році
Українці з інвалідністю I та II груп, а також батьки читать далее
25-07, 13:58
Андрій Садовий: біографія та цікаві факти про мера Львова

Андрій Садовий: біографія та цікаві факти про мера Львова
Андрій Садовий — український політик, міський голова Львова, який очолює читать далее
25-07, 12:11
Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг і керування авто

Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг і керування авто
Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що для громадян, які порушують читать далее
25-07, 10:58
Ольга Решетилова: біографія та цікаві факти про військового омбудсмена

Ольга Решетилова: біографія та цікаві факти про військового омбудсмена
Ольга Решетилова — українська журналістка, правозахисниця, громадська діячка та перший читать далее
25-07, 10:54
Новий сплеск інтересу до Мерилін Монро: чому її феномен досі вивчають

Новий сплеск інтересу до Мерилін Монро: чому її феномен досі вивчають
У світі знову зростає інтерес до постаті Мерилін Монро на читать далее
25-07, 10:40
Аудит бригад ЗСУ: Чмут запропонував розформувати до 30% підрозділів

Аудит бригад ЗСУ: Чмут запропонував розформувати до 30% підрозділів
В Україні триває аудит військових бригад, за результатами якого частину читать далее
25-07, 10:31
Ракета FP-5 «Фламінго»: що відомо про українську зброю

Ракета FP-5 «Фламінго»: що відомо про українську зброю
У ніч проти 24 липня Сили оборони України завдали удару читать далее
25-07, 10:28
Микола Шапаренко: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Микола Шапаренко: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Микола Шапаренко — український професійний футболіст, півзахисник київського «Динамо» та читать далее
25-07, 10:24
Allseeds призупиняє роботу в Україні через загрозу атак РФ

Allseeds призупиняє роботу в Україні через загрозу атак РФ
Група компаній Allseeds оголосила про призупинення операційної діяльності в Україні читать далее
25-07, 10:22
Зеленський відкинув звинувачення у вживанні наркотиків

Зеленський відкинув звинувачення у вживанні наркотиків
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю американській консервативній блогерці читать далее
25-07, 10:19
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026