Збірна Ірану поскаржилася на умови перебування на ЧС-2026

Збірну Ірану з футболу змусили залишити США через кілька годин після стартового матчу чемпіонату світу-2026 проти Нової Зеландії, який відбувся в Лос-Анджелесі та завершився внічию 2:2. Про це 16 червня заявив головний тренер команди Амір Галеної, повідомивши, що футболістам наказали негайно повернутися до тренувальної бази в мексиканській Тіхуані замість запланованого відновлення після гри.

За словами наставника, команда розраховувала провести в США ще дві ночі після поєдинку, щоб пройти необхідні процедури відновлення та підготовки до наступного матчу турніру. Однак після фінального свистка делегація отримала вказівку терміново вирушати до аеропорту. Галеної заявив, що збірна не отримала пояснень причин зміни логістичного плану.

Тренер наголосив, що подібне рішення створює для іранської команди додаткові труднощі порівняно з іншими учасниками чемпіонату світу. На його думку, тривалі переїзди між країнами відбирають у футболістів час на відпочинок та відновлення, що може вплинути на фізичний стан гравців під час турніру. Галеної також висловив нерозуміння тим, що ключові рішення щодо пересування команди ухвалюються без пояснень представникам збірної.

Із критикою ситуації виступив і капітан команди Мехді Таремі. Форвард заявив, що вимушений виліт із Лос-Анджелеса негативно впливає на підготовку до наступних матчів. Він закликав Міжнародну федерацію футболу втрутитися в ситуацію та забезпечити рівні умови для всіх учасників світової першості. За словами футболіста, нинішні обставини команда сприймає як серйозну проблему під час турніру.

Чемпіонат світу 2026 року вперше проходить одразу в трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Через великі відстані між містами та державами організаторам довелося створити складну систему логістики для десятків національних збірних. У випадку Ірану базовим місцем підготовки стала Тіхуана, яка розташована неподалік американського кордону. Саме звідти команда здійснює перельоти на матчі групового етапу.

Додаткову увагу до ситуації привертає політичний контекст. Відносини між США та Іраном протягом багатьох років залишаються напруженими, що неодноразово ставало предметом обговорень напередодні міжнародних спортивних змагань. Водночас організатори турніру та ФІФА раніше наголошували, що всі учасники чемпіонату світу матимуть однакові умови для перебування та підготовки незалежно від політичних факторів.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно до старту турніру позитивно висловлювався щодо участі збірної Ірану у світовій першості та заявляв, що радий бачити команду серед учасників чемпіонату. На момент появи заяв Галеної та Таремі офіційних коментарів від ФІФА щодо причин термінового повернення іранської делегації до Мексики не надходило.

Після нічиєї з Новою Зеландією збірна Ірану продовжує боротьбу за вихід до плейоф. Наступний матч команда проведе 21 червня проти Бельгії. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом і може суттєво вплинути на розподіл місць у групі та шанси іранців на продовження виступів на Мундіалі.