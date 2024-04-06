Заяву про збитки через пошкодження та руйнування житла можна подавати через “Дію”
2024-06-04    59

Заяву про збитки через пошкодження та руйнування житла можна подавати через “Дію”

Українці через Дію подаватимуть заяви до Реєстру збитків про пошкодження та руйнування житла. Як зазначається, дані з нього покажуть реальні масштаби збитків та стануть основою для майбутніх репарацій.

Заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов зазначив, що українці через Дію подаватимуть заяви до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) про пошкодження та руйнування житла, завдані російською агресією.

На першому етапі українці зможуть подати через Дію заяви про знищені або пошкоджені:

  • приватний будинок;
  • квартири;
  • дачний будинок;
  • садовий будинок;
  • інше житлове приміщення.

Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, в тому числі ті, чиє майно розташоване на тимчасово окупованих територій.

Пізніше з’явиться можливість задокументувати в міжнародному Реєстрі збитків заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможуть подавати бізнес та держава.

У Мін’юсті повідомили, що подання заяв через Дію до міжнародного Реєстру збитків – новий важливий крок для майбутніх репарацій. Облік заяв про шкоду та втрати від російської агресії дасть можливість майбутній комісії розглянути їх та присудити компенсації до виплати. Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовують Дію.

війна в Україні, Дія, збитки
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