Затримка зарплати понад місяць: роботодавцю загрожує штраф

У 2026 році роботодавцю за несвоєчасну або неповну виплату зарплати може загрожувати штраф 25 941 грн. Йдеться про санкцію в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, яка застосовується за порушення вимог щодо оплати праці. Окремо посадовій особі підприємства або фізичній особі-підприємцю може загрожувати адміністративний штраф від 510 до 1700 грн.

Заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно та у строки, встановлені законодавством і локальними документами роботодавця. Порушення строків виплати або виплата не в повному обсязі може стати підставою для фінансової відповідальності підприємства.

Якщо роботодавець затримав зарплату на один місяць або більше, працівник має право на компенсацію втрати частини доходу. Така компенсація пов’язана зі знеціненням заробітку через порушення встановлених строків виплати та розраховується відповідно до передбаченого законодавством механізму.

Розмір компенсації залежить від тривалості затримки та показників інфляції за період, за який працівник не отримував належні йому кошти. Її призначення полягає у відшкодуванні частини втрат, спричинених несвоєчасним отриманням доходу.

Окремі наслідки передбачені у випадках, коли невиплата заробітної плати має умисний і безпідставний характер. Якщо зарплату не виплачують понад один місяць, за певних обставин дії роботодавця можуть підпадати вже під кримінальну відповідальність.

Кримінальні наслідки не настають автоматично через сам факт затримки виплати. Для відповідної кваліфікації мають значення обставини порушення, зокрема умисність дій та відсутність законних підстав для невиплати зароблених коштів.

Фінансовий штраф у 25 941 грн є окремою санкцією щодо роботодавця та не скасовує обов’язку виплатити працівнику саму заборгованість із зарплати. Тобто сплата штрафу не звільняє підприємство або підприємця від необхідності провести розрахунок із працівником та виконати інші передбачені законом зобов’язання.

Для посадових осіб та ФОП передбачений інший вид відповідальності. Адміністративний штраф у розмірі від 510 до 1700 грн застосовується до конкретної відповідальної особи, тоді як фінансова санкція за порушення трудового законодавства стосується роботодавця.

У разі виникнення заборгованості працівник може вимагати її погашення та звертатися до компетентних органів для захисту своїх трудових прав. Документальне підтвердження факту роботи, нарахування заробітку та строків його виплати має значення під час розгляду таких спорів.

Розмір фінансової санкції у 2026 році безпосередньо пов’язаний із мінімальною заробітною платою. Саме тому зміна встановленого державою мінімального рівня оплати праці впливає і на розмір окремих штрафів, які розраховуються кратно мінімальній зарплаті.

Затримка виплати може мати для роботодавця кілька видів наслідків одночасно: необхідність погасити заборгованість, нарахувати передбачену компенсацію, сплатити фінансову санкцію, а за наявності визначених законом ознак — відповідати в адміністративному або кримінальному порядку. Конкретний вид відповідальності залежить від характеру порушення та встановлених обставин.