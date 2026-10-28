Засудженого в Україні еснардепа Дмитра Святаша затримали у Швеції

Колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого в Україні засудили до 12 років позбавлення волі, затримали в аеропорту Швеції, куди він прилетів на концерт американського співака Стіві Вандера. Після затримання його помістили до центру утримання Міграційної служби Швеції, повідомляє видання Expressen.

За інформацією шведських журналістів, Святаш намагався в’їхати до країни за українським паспортом. Водночас у нього, як стверджується в повідомленнях про затримання, є також російський паспорт. Обставини, за яких колишній депутат опинився на території Швеції, та його подальший міграційний статус можуть мати значення для розгляду питання про можливе повернення в Україну.

Захист Святаша заявляє, що його екстрадиція до України неможлива через європейську судову практику. Адвокат посилається на рішення Верховного суду Швеції від жовтня 2023 року, ухвалене в іншій справі. Тоді суд дійшов висновку, що видача людини з Швеції Україні в умовах війни несумісна зі статтею 3 Європейської конвенції з прав людини.

Ця стаття забороняє катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання. Вона також передбачає захист від передачі людини до країни, якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що після повернення їй загрожує поводження, заборонене Конвенцією. Саме цей правовий принцип, за позицією адвоката, перешкоджає екстрадиції Святаша.

Водночас затримання у Швеції не означає автоматичного рішення про видачу Україні або остаточного визначення його статусу в країні. Утримання в центрі Міграційної служби стосується міграційних процедур, тоді як екстрадиція передбачає окрему правову оцінку запиту та обставин конкретної справи. Наразі публічно повідомлені обставини не дають підстав стверджувати, що шведська влада вже ухвалила рішення щодо передачі колишнього депутата українській стороні.

За даними «Радіо Свобода», Святаша оголосили в міжнародний розшук у межах нового кримінального провадження про державну зраду, яке розглядається в суді. Таким чином, затримання у Швеції відбувається на тлі ще одного судового процесу в Україні. Водночас наявність міжнародного розшуку сама по собі не визначає результату можливого екстрадиційного розгляду: компетентні органи країни перебування мають оцінити правові підстави для подальших дій.

Раніше адвокатам Святаша вдалося домогтися скасування попереднього розшуку через Інтерпол. За повідомленнями, рішення було пов’язане з невідповідністю розшукових матеріалів правилам організації. Це не означає автоматичного припинення всіх кримінальних проваджень проти колишнього депутата в Україні, оскільки механізми міжнародного поліцейського співробітництва та національного кримінального переслідування мають різні правові підстави.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень шведських органів, правового статусу Святаша та наявних документів у межах українських проваджень. Окремим питанням залишається те, чи зверталася Україна до Швеції з офіційним запитом щодо його видачі та як компетентні органи оцінюватимуть такий запит з урахуванням судової практики, сформованої під час повномасштабної війни.

Дмитро Святаш був народним депутатом України кількох скликань і представляв Харківщину. Його справа розглядається на тлі посиленої уваги українських правоохоронних органів до злочинів проти національної безпеки та співпраці з іноземними державами під час війни. Водночас конкретні процесуальні рішення щодо нього необхідно розмежовувати: вирок у попередній справі, розгляд нового обвинувачення та можливі міжнародні процедури не є одним і тим самим юридичним процесом.

Європейська конвенція з прав людини зобов’язує держави оцінювати ризики порушення її статті 3 перед передачею людини іншій державі. Тому навіть наявність вироку або міжнародного розшуку не скасовує необхідності перевірити правові перешкоди для екстрадиції. Рішення шведського суду 2023 року може бути важливим для позиції захисту Святаша, однак остаточний результат залежатиме від застосування відповідних норм до конкретних обставин його справи.