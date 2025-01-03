Зарплати українських військових з 1 січня 2025: деталі

Зарплати українських військових із 1 січня 2025-го не зміняться. Чинний розмір забезпечення має зберегтися, якщо не буде переглянуто бюджет на поточний рік.

Розмір додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців становить:

▪️30 тис. грн для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ;

▪️50 тис. грн для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

▪️100 тис. грн для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон;

▪️70 тис. грн доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць.