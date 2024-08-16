Зарплати лікарів чи вчителів віддадуть військовим
2024-16-08    193

Зарплати лікарів чи вчителів віддадуть військовим

Зарплати лікарів чи вчителів за грудень можуть піти для військових у вересні, заявив нардеп Андрій Ніколаєнко.

«Навіть якщо найближчим часом ухвалять законопроект про підвищення податків – це не означає, що наступного дня проллється грошовий дощ, і ми отримаємо супермільярди. Можливо, зростання податків, навпаки, призведе до економічного занепаду та гальмування», – сказав він.

Нагадаємо, раніше представники уряду заявляли про великий (до 500 млрд гривень) дефіцит бюджету. Для його заповнення планувалося ухвалити закон про підвищення податків. Але Рада поки що його навіть не почала розглядати.

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