Зарплата і пенсія в Україні виросли

З 1 квітня 2024 року на українців очікує низка змін у різних сферах. Серед головних змін – це підвищення мінімальної заробітної плати, а разом з нею і мінімальної пенсії та податків.

Отже, відсьогодні в Україні зросте мінімальна зарплата на 900 гривень. Вона становитиме 8000 гривень, у погодинному обчисленні – 48 гривень.

Такі зміни були передбачені держбюджетом на 2024 рік. Востаннє мінімальну зарплату піднімали у січні цього року – до 7100 гривень.

Новий розмір мінімальної зарплати вплине на розміри деяких податків і штрафів, які до неї прив’язані, а також лікарняних і декретних виплат.

Мінімальна пенсія теж зросте і з квітня становитиме 3200 гривень замість 2840 гривень.