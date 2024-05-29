Зареєструвати шлюб в Дії: скоро це стане можливим

Скоро українці в Дії зможуть зареєструвати шлюб. Уже можна приєднатися до тесту через тг-бот, – заявив міністр Федоров.

▪️Услуга потрібна для пар на відстані, а також для військових;

▪️Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозв’язку;

▪️Свидетельство про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дії, а фізичний документ пара може замовити доставкою.

Пари, приєднуйтесь до тесту, якщо ви:

▪️совершеннолетние громадяни України;

▪️имеете ідентифікаційний код;

▪️ID-картку або біометричний закордонний паспорт у Дії.