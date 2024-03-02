Zara повернулась в Україну

Найбільша у світі мережа магазинів Zara готується відкрити магазини в Україні. Іспанська компанія Inditex, якій належить Zara, повідомила місцевим орендодавцям, що відкриття магазинів заплановане на початку квітня.

Zara однією з останніх повертається в Україну.

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, у тому числі бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року. Відтоді компанія припинила постачати товари в Україну, але продовжувала платити податки та зарплату своїм 1000 українським співробітникам, хоча більшість із них перебувала вдома без роботи.

Inditex зберегла договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів, але не розкрила, на яких умовах.

Спочатку в Україні відкриють 20 магазинів, у тому числі три аутлети Zara, у торгових центрах Києва. Загалом компанія відкриє в Україні 50 магазинів, але Inditex не може сказати, скільки часу займе цей процес. Решта 34 магазини розташовані на півдня та сході України, де тривають бойові дії.