Запит на зміну влади в Україні після війни зріс, — КМІС

В Україні за останні три роки повномасштабної війни суттєво зросла частка громадян, які виступають за зміну ключових державних інституцій після завершення бойових дій, включно з президентом, Верховною Радою та урядом, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені у 2026 році.

Згідно з даними дослідження, у 2023 році за зміну президента після завершення війни виступали 23% опитаних, тоді як у 2026 році цей показник зріс до 67%. Таким чином, за три роки зафіксовано зростання на 44 відсоткові пункти у запиті на оновлення президентської влади після завершення воєнного періоду.

Опитування також демонструє аналогічну динаміку щодо парламенту. Якщо у 2023 році 69% респондентів висловлювалися за зміну Верховної Ради після війни, то нині цей показник зріс до 83%. Різниця становить 14 відсоткових пунктів, що, за даними соціологів, свідчить про посилення запиту на перезавантаження законодавчої влади.

Ще більш помітне зростання зафіксоване щодо Кабінету міністрів. У 2023 році за зміну уряду після завершення війни виступали 47% опитаних, тоді як у 2026 році таких респондентів стало 74%. Зростання становить 27 відсоткових пунктів, що є одним із найвищих показників серед трьох гілок влади у дослідженні.

У КМІС зазначають, що зміна суспільних настроїв відбувається на тлі тривалого воєнного конфлікту та трансформації політичних очікувань громадян. Соціологи фіксують зростання запиту на оновлення управлінських інституцій після завершення активної фази війни, що відображається у всіх ключових сегментах державної влади.

Методологія опитування не деталізується у наведених даних, однак КМІС традиційно проводить загальнонаціональні вибіркові дослідження, що дозволяють відстежувати динаміку суспільних настроїв у різні періоди війни.

Зміни у відповідях респондентів свідчать про формування стійкого запиту на політичне оновлення після завершення бойових дій, який посилюється у всіх трьох гілках влади одночасно. Соціологи пов’язують такі тенденції з накопиченням суспільних очікувань щодо ефективності державного управління в умовах війни.