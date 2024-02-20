Запуск нової консолі Nintendo відклаладено

Ігрова приставка Nintendo наступного покоління вийде пізніше, ніж очікувалося. Раніше вважалось, що умовний Switch 2 дебютує у другій половині 2024 року: тепер Nintendo повідомила партерам не чекати виходу наступної консолі як мінімум до березня 2025 року, говорять джерела видання Bloomberg.

Найімовірніше, прем’єра нової консолі відбудеться саме в березні, щоб дотримуватись датою старту продажів оригінального Switch в 2017 році, вважає Bloomberg.

За даними джерела, така затримка викликана бажанням Nintendo надати більш потужне програмне забезпечення. Заради цього японський виробник навіть готовий пропустити святковий період кінця 2024-го, який традиційно вважається найкращим часом для запуску нової консолі.