Запрошення РФ на G20 загострило відносини Трампа з Європою
2026-01-09    115

Запрошення РФ на G20 загострило відносини Трампа з Європою

Рішення президента США Дональда Трампа запросити Росію до участі у зустрічі G20 викликало нове напруження у відносинах Вашингтона з європейськими союзниками. Про це повідомляє Politico. На першому дні переговорів міністрів фінансів країн G20 російський міністр фінансів Антон Силуанов 31 серпня зустрівся з главою Мінфіну США Скоттом Бессентом, а представники європейських держав виступили проти спільної появи російської делегації на заході.

У Білому домі назвали переговори Бессента і Силуанова «продуктивними». За даними американської адміністрації, сторони обговорювали, зокрема, можливості врегулювання війни Росії проти України. Сам факт зустрічі на рівні керівників фінансових відомств став сигналом про зміну підходу Вашингтона до участі Москви у міжнародних економічних форматах.

Європейські представники не підтримали таку зміну політики. Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив журналістам, що не має наміру фотографуватися для групового знімка разом із Силуановим. За його словами, узгоджена позиція європейських країн зрештою призвела до того, що офіційне фото було зроблено без російського міністра та делегації РФ.

Американське Міністерство фінансів у підсумку оприлюднило групову фотографію, на якій Силуанов відсутній. Таким чином, Москва отримала можливість брати участь у переговорах фінансового блоку G20, але російська делегація не була включена до спільного протокольного знімка.

Ситуація різко відрізняється від практики, яку США застосовували за президентства Джо Байдена після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді американські та європейські чиновники координували публічні демонстрації незгоди з присутністю російських представників на міжнародних економічних майданчиках.

Одним із таких випадків стала зустріч G20 у 2022 році, коли тодішня міністерка фінансів США Джанет Єллен разом з іншими західними посадовцями залишила залу під час виступу представника Росії. Така тактика була частиною ширшої політики дипломатичної та економічної ізоляції Москви після початку повномасштабної війни.

Нинішній підхід Вашингтона створює для європейських урядів складнішу ситуацію. Вони намагаються зберегти спільну позицію щодо Росії, водночас США за адміністрації Трампа дедалі активніше використовують прямі контакти з російськими посадовцями як інструмент переговорів щодо припинення війни. У результаті між союзниками виникає розбіжність не лише щодо дипломатичних жестів, а й щодо формату майбутньої взаємодії з Москвою.

Для Кремля участь у заходах G20 має окреме політичне значення, оскільки цей формат об’єднує найбільші економіки світу та не передбачає повної міжнародної ізоляції Росії. Повернення російських представників до частини західних переговорних майданчиків може посилити позиції Москви у дипломатичних контактах і створити нові канали для обговорення економічних та фінансових питань.

Антон Силуанов очолює Міністерство фінансів РФ з 2011 року, за винятком короткого періоду, коли він обіймав посаду першого віцепрем’єра. Він відповідає за бюджетну та податкову політику Росії, а також бере участь у міжнародних фінансових переговорах. Скотт Бессент очолив Мінфін США у 2025 році після затвердження Сенатом і став одним із ключових представників адміністрації Трампа у питаннях економічної дипломатії.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи перетвориться контакт американських і російських фінансових чиновників на регулярний переговорний канал. Окремим питанням залишається реакція європейських країн на подальшу участь РФ у заходах G20 та те, наскільки відмінності між Вашингтоном і європейськими столицями впливатимуть на спільну політику щодо Москви.

G20, Антон Силуанов, Дональд Трамп, Ларс Клінгбайль, Скотт Бессент
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