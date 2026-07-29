Запаси Patriot і THAAD у США різко скоротилися після війни з Іраном, — CSIS
2026-29-07    153

Запаси Patriot і THAAD у США різко скоротилися після війни з Іраном, — CSIS

Сполучені Штати після війни з Іраном зіткнулися із суттєвим скороченням запасів ключових засобів протиповітряної оборони та високоточної зброї. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), арсенал комплексів Patriot скоротився до менш ніж 1000 одиниць, а систем THAAD — приблизно до 250. Дослідження також вказує, що відновлення довоєнного рівня запасів триватиме понад три роки, що може вплинути на військові можливості США в інших регіонах світу.

За даними CSIS, до початку війни в американських запасах перебувало близько 2330 систем Patriot і приблизно 360 систем THAAD. Таким чином, під час кампанії було використано більш ніж половину наявних ресурсів кожної із цих систем. Аналітики зазначають, що масштаби витрат виявилися значно більшими, ніж дозволяють нинішні темпи виробництва американської оборонної промисловості.

Крім засобів протиповітряної оборони, США випустили понад 1000 крилатих ракет Tomahawk і близько 1100 авіаційних ракет JASSM. У звіті також йдеться про суттєве скорочення запасів ракет SM-3, SM-6 та PrSM. Усі ці типи озброєнь відіграють важливу роль у забезпеченні протиповітряної, протиракетної та високоточної ударної спроможності американських збройних сил.

Експерти CSIS наголошують, що поповнення таких арсеналів потребує тривалого часу через виробничі цикли та обмежені можливості підприємств оборонного сектору. За їхніми розрахунками, повернення запасів Tomahawk, THAAD і Patriot до рівня, який існував до початку війни, займе понад три роки навіть за умови виконання чинних виробничих планів.

Окрему увагу у дослідженні приділено системам Patriot. Згідно з наведеними оцінками, значні закупівлі цих комплексів, передбачені бюджетом на 2027 фінансовий рік, фактично будуть поставлені лише у травні 2029 року. Це означає, що навіть після ухвалення фінансування між замовленням і надходженням нових систем зберігатиметься тривалий часовий розрив.

На думку аналітиків, така ситуація створює багаторічний період підвищеного ризику у разі можливого військового конфлікту між США та Китаєм у західній частині Тихого океану. Обмежені запаси критично важливих засобів протиповітряної оборони та високоточної зброї можуть вплинути на швидкість реагування американських сил і вимагатимуть ретельнішого розподілу наявних ресурсів між різними театрами потенційних бойових дій.

У CSIS також вважають, що скорочення американських запасів звужує можливості Вашингтона щодо подальших постачань озброєння союзникам. Насамперед це стосується передачі систем Patriot та інших видів високотехнологічного озброєння партнерам, зокрема країнам Перської затоки, а також Україні, яка продовжує потребувати сучасних засобів протиповітряної оборони для захисту від ракетних і повітряних атак.

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