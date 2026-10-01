Замах на главу Fire Point під Києвом: Штілерман поранений

У четвер, 1 жовтня, під Києвом стався напад на співвласника та головного конструктора оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана. Про можливий замах повідомив військовий журналіст Сергій Ауслендер, який послався на власне джерело. За попередньою інформацією, Штілерман дістав легке поранення, а щодо загибелі одного з його охоронців спочатку надходили суперечливі дані.

Ауслендер заявив, що інформація потребує додаткової перевірки, хоча джерело, за його словами, раніше не давало приводів сумніватися у своїх повідомленнях. Журналіст також повідомив, що нападників нібито ліквідували. Обставини атаки, її мотиви та точна кількість учасників наразі публічно не встановлені.

Після поширення інформації Штілерман відреагував на повідомлення про напад. Він заперечив дані про загибель свого охоронця, заявивши, що повідомлення про загибель його самого або охоронця перебільшені. Таким чином, інформація про летальний наслідок для представника охорони, яку спочатку поширив журналіст, залишається непідтвердженою.

Про стан Штілермана повідомлялося як про легке поранення. Водночас офіційної детальної інформації про характер травм, місце нападу та перебіг події на момент публікації не було оприлюднено. Також відсутні публічно підтверджені дані про особи нападників і причини, з яких вони могли атакувати керівника оборонного підприємства.

Штілерман є співвласником і головним конструктором Fire Point — компанії, що працює у сфері оборонних технологій та розробляє безпілотні системи й високоточне озброєння. На офіційному ресурсі компанії його називають співвласником і головним конструктором. Серед напрямів Fire Point вказані безпілотник FP-1 та крилата ракета «Фламінго».

У 2026 році Штілерман неодноразово публічно розповідав про роботу компанії над ракетними та безпілотними системами. Зокрема, у березні Fire Point опублікувала інтерв’ю, в якому співзасновник говорив про розвиток ракетних технологій, виробничі можливості та створення систем для Сил оборони.

Окрему увагу до Fire Point привернули плани щодо залучення інвестицій. У травні Штілерман повідомляв, що питання продажу частини компанії інвесторам з Об’єднаних Арабських Еміратів перебуває на розгляді Антимонопольного комітету. За його словами, він декларував 97,5% акцій компанії.

Компанія Fire Point за останні роки перетворилася на одного з помітних учасників українського оборонно-промислового сектору. Її продукція та діяльність Штілермана стали предметом численних публічних обговорень, зокрема через масштаби виробництва, ракетні розробки та питання залучення приватного капіталу. Подальше з’ясування обставин нападу має встановити, чи був інцидент цілеспрямованим замахом, хто стояв за атакою та чи пов’язана вона з професійною діяльністю Штілермана.

Денис Штілерман народився 1974 року в Одесі, а згодом його родина переїхала до Києва. Він навчався у Московському фізико-технічному інституті та працював у російському оборонному відомстві, звідки звільнився у 2008 році. Після початку повномасштабного вторгнення він став співзасновником і головним конструктором Fire Point.

Подальше розслідування має дати відповідь на ключові питання щодо місця та механізму нападу, кількості потерпілих, особистостей нападників і можливих мотивів. Поки ці дані не підтверджені правоохоронними органами, інформація про обставини замаху залишається попередньою.