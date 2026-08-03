Залужний заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО
2026-03-08    104

Залужний заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що, на його думку, Україна не стане членом НАТО. Таку заяву він зробив під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на спільній нараді керівників закордонних дипломатичних установ у Києві.

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За словами Залужного, він протягом приблизно 12 років був залучений до процесу впровадження стандартів НАТО у Збройних силах України та брав участь у відповідній роботі. «Дуже добре знаю НАТО. Близько 12 років, мабуть, особисто займався тим, щоб ми освоїли стандарти НАТО, і щороку слухав казки про те, що ось-ось ми вступимо в НАТО. На жаль, ми ніколи до нього не вступимо», – сказав він під час виступу.

Колишній головнокомандувач також критично висловився щодо сучасного стану Північноатлантичного альянсу та його можливостей. На його думку, НАТО найближчими роками збереже нинішню модель функціонування, а процес адаптації до стандартів Альянсу триватиме без істотних змін.

Під час виступу Залужний заявив, що НАТО, попри участь у ньому таких держав, як Сполучені Штати та Велика Британія, не демонструє, на його переконання, достатньої ефективності. Він також припустив, що Альянс і надалі розвиватиметься у нинішньому форматі, а країни-кандидати будуть змушені роками продовжувати процес наближення до визначених стандартів.

За словами дипломата, навіть після багаторічної роботи над реформуванням сектору безпеки та оборони виконання всіх вимог Альянсу не гарантує отримання членства. Він також зазначив, що процес досягнення необхідного рівня стандартів може тривати роками.

Валерій Залужний очолив посольство України у Великій Британії у 2024 році після завершення роботи на посаді головнокомандувача Збройних сил. До цього він керував українською армією з липня 2021 року та був одним із ключових військових керівників під час повномасштабної війни.

Північноатлантичний альянс неодноразово підтверджував політику «відкритих дверей», згідно з якою європейські держави можуть претендувати на членство за умови виконання визначених політичних, військових та правових критеріїв. Водночас рішення про вступ нових членів ухвалюються консенсусом усіх держав-членів НАТО.

Україна офіційно визначила членство в НАТО одним зі стратегічних напрямів зовнішньої політики. Після початку повномасштабної війни питання гарантій безпеки та інтеграції до євроатлантичних структур стало одним із ключових елементів міжнародного порядку денного. Остаточні рішення щодо можливого вступу країни до Альянсу залежать від політичних домовленостей між державами-членами та виконання необхідних процедур.

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