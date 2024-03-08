Залужний віднині – посол України у Британії

7 березня, президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

“Залужний неодноразово публікував свої погляди, зокрема у британській газеті The Economist, що треба зробити, щоб посилити спротив російській агресії. Він публікував конкретні пропозиції, яка саме зброя нам потрібна, що треба зробити, тому співпраця з військовими елітами Британії може дати багато користі для нашої країни й для того, щоб підсилити активність західної допомоги для України”, – розповів розповів політолог Володимир Фесенко.