Заламіновані документи більше не дійсні

Українцям, які заламінували свої документи, пояснили, чи вважаються вони тепер дійсними. Про це повідомляється у Телеграм-каналі “Пані в Законі”.

Багато громадян з метою зручності та довговічного зберігання заламінували свої важливі документи. Це здавалося практичним рішенням, що захищає папери від пошкоджень, вологи та потертостей. Однак, незважаючи на очевидні переваги, такий спосіб зберігання документів створює серйозні проблеми при їх використанні в офіційних установах.

Річ у тім, що для громадян із заламінованими документами з’явилося важливе повідомлення. Відповідно до нового законодавства, заламіновані документи більше не вважаються дійсними, і організації мають право відмовити в їх прийнятті.

Усім, хто має такі документи, тепер необхідно отримати дублікати у звичайному паперовому вигляді (без ламінування) та зберігати їх саме в такому стані.

Саме тому всім громадянам рекомендується отримати паперові дублікати своїх заламінованих документів, щоб у майбутньому уникнути проблем із підтвердженням їх справжності.

Слід зазначити, що багато випадків відмови у прийнятті документів трапляються саме через ламінування, оскільки в такому вигляді неможливо достовірно визначити, чи є документ оригіналом.

Якщо ви опинилися в подібній ситуації, найкращим рішенням буде заздалегідь отримати офіційний дублікат у неламінованому вигляді. Це забезпечить вам спокій і впевненість у тому, що ваші документи будуть прийняті в будь-якій установі.