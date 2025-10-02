Закриття ФОП в Україні хочуть значно ускладнити
2025-02-10    261

Закриття ФОП в Україні хочуть значно ускладнити

Останнім часом зростає кількість «дропів», які використовують ФОП для відмивання коштів та ухилення від податків. Вони відкривають кілька рахунків у різних банках, здійснюють великі обсяги операцій і швидко закриваються.

Нацбанк пропонує:
▪️перевіряти фінансові операції ФОП і повноту сплати податків;
▪️автоматично заповнювати ліквідаційні декларації з інформацією про всі обороти за певний період;
▪️реєструвати припинення ФОП тільки після виконання цих етапів.

Це торкнеться всіх підприємців, але, за оцінками НБУ, серйозних труднощів не буде для тих, хто веде чесну і прозору діяльність.

закриття ФОП
Останні новини
БРСМ-Нафта стала партнером ФК «Динамо» (Київ) та передала кошти на підтримку українських військових

БРСМ-Нафта стала партнером ФК «Динамо» (Київ) та передала кошти на підтримку українських військових
Мережа БРСМ-Нафта оголосила про початок довгострокової співпраці з легендарним футбольним читать далее
03-10, 02:48
Європі потрібна “стіна дронів”, – Зеленський

Європі потрібна “стіна дронів”, – Зеленський
Якщо ми говоримо про "стіну дронів", ми говоримо не про читать далее
02-10, 06:26
Закриття ФОП в Україні хочуть значно ускладнити

Закриття ФОП в Україні хочуть значно ускладнити
Останнім часом зростає кількість «дропів», які використовують ФОП для відмивання читать далее
02-10, 06:17
Транзакції більше 30 тисяч грн з 1 жовтня 2025 будуть пильно відстежувати

Транзакції більше 30 тисяч грн з 1 жовтня 2025 будуть пильно відстежувати
З 1-го жовтня всі ваші транзакції будуть ще більш пильно читать далее
02-10, 06:15
Постанова 1203: чоловіків 25-60 автоматично вносять в реєстр

Постанова 1203: чоловіків 25-60 автоматично вносять в реєстр
Хлопці, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників читать далее
02-10, 06:07
Українців змусять міняти водійські посвідчення: нові правила

Українців змусять міняти водійські посвідчення: нові правила
Скоро всі українці матимуть однакові водійські посвідчення. Сьогодні на руках читать далее
02-10, 06:04
Секс допомагає боротися зі стресом, – вчені

Секс допомагає боротися зі стресом, – вчені
Секс допомагає боротися зі стресом і відновлювати сили після тренувань, читать далее
02-10, 06:02
Софія Стужук: БЕБ повідомив про підозру… блогерці

Софія Стужук: БЕБ повідомив про підозру… блогерці
Блогерка Софія Стужук не сплатила податки на 11 млн грн: читать далее
30-09, 06:15
В Україну завозять трудових мігрантів із Азії

В Україну завозять трудових мігрантів із Азії
В Україну почали завозити трудових мігрантів із країн Південної Азії читать далее
28-09, 10:54
Українським біженцям треба визначитися

Українським біженцям треба визначитися
Українським біженцям треба буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на читать далее
26-09, 08:32
Україна піднялась у рейтингу економічної свободи

Україна піднялась у рейтингу економічної свободи
Україна — на 143 місці в рейтингу економічної свободи. Вона читать далее
26-09, 08:30
Усман Дембеле виграв “Золотий м’яч-2025”

Усман Дембеле виграв “Золотий м’яч-2025”
Усман Дембеле став володарем "Золотого м'яча-2025". У сезоні 2024/25 французький читать далее
23-09, 08:58
Олена Кучерук: Міс Білорусь-2025 стала 18-річна українка

Олена Кучерук: Міс Білорусь-2025 стала 18-річна українка
Новою "Міс Білорусь" стала 18-річна українка. Відомо, що Олена Кучерук читать далее
17-09, 04:53
Найкращі серіали 2025 року: список

Найкращі серіали 2025 року: список
Визначено найкращі серіали 2025 року. Церемонію нагородження премії "Еммі" провели читать далее
15-09, 11:37
Apple презентувала iPhone 17

Apple презентувала iPhone 17
Apple презентувала свою лінійку нових гаджетів: iPhone 17, Apple Watch читать далее
10-09, 08:38
Хлопці 18-22 массово виїзжають з України

Хлопці 18-22 массово виїзжають з України
Хлопці віком до 22 років масово звільняються з популярних компаній читать далее
10-09, 08:35
На Запоріжжі чоловік вкрав у жінки криптовалюту на 3.5 мільйона

На Запоріжжі чоловік вкрав у жінки криптовалюту на 3.5 мільйона
Чоловік вкрав у жінки криптовалюту на 3.5 мільйона гривень. Сталось читать далее
10-09, 08:33
Російські шахеди атакували Польщу

Російські шахеди атакували Польщу
Це акт агресії: сталося безпрецедентне порушення повітряного простору країни, повідомили читать далее
10-09, 08:28
Нові правила перетину кордонів ЄС для українців

Нові правила перетину кордонів ЄС для українців
З 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС читать далее
04-09, 09:33
Вбивство Парубія: підозрюваний зізнався

Вбивство Парубія: підозрюваний зізнався
Підозрюваний у вбивстві українського політика Андрія Парубія Михайло Сцельніков зізнався читать далее
03-09, 09:39
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто бронювання війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф