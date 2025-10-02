Закриття ФОП в Україні хочуть значно ускладнити

Останнім часом зростає кількість «дропів», які використовують ФОП для відмивання коштів та ухилення від податків. Вони відкривають кілька рахунків у різних банках, здійснюють великі обсяги операцій і швидко закриваються.

Нацбанк пропонує:

▪️перевіряти фінансові операції ФОП і повноту сплати податків;

▪️автоматично заповнювати ліквідаційні декларації з інформацією про всі обороти за певний період;

▪️реєструвати припинення ФОП тільки після виконання цих етапів.

Це торкнеться всіх підприємців, але, за оцінками НБУ, серйозних труднощів не буде для тих, хто веде чесну і прозору діяльність.