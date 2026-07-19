Закриття ФОП не звільняє від податків: у Мінфіні пояснили ризики

Міністерство фінансів нагадало підприємцям, що закриття фізичної особи-підприємця не припиняє автоматично податкових зобов’язань і в окремих випадках може призвести до додаткових перевірок. Роз’яснення стосується підприємців, які перевищили встановлені ліміти доходів, мають неврегульовану звітність або податкову заборгованість, а також тих, хто вирішив припинити діяльність лише формально.

У Мінфіні зазначили, що державна реєстрація припинення діяльності ФОП не означає анулювання вже виниклих обов’язків перед бюджетом. Якщо до моменту закриття підприємець перевищив дозволений для своєї системи оподаткування обсяг доходу, відповідні податкові платежі необхідно буде сплатити незалежно від того, чи зберігається статус ФОП.

Окрему увагу відомство звернуло на випадки, коли бізнес фактично не працює, але підприємець планує повернутися до діяльності пізніше. У такій ситуації, за оцінкою Мінфіну, повне припинення підприємницької діяльності не завжди є найкращим рішенням. Натомість доцільніше розглянути можливість переходу на іншу систему оподаткування або зміни режиму ведення бізнесу відповідно до чинного законодавства.

У роз’ясненні також наголошується, що наявність невирішених питань зі звітністю, несплачених податків або інших податкових ризиків після закриття ФОП не зникає. Навпаки, припинення діяльності може стати однією з підстав для проведення перевірки з боку Державної податкової служби з метою остаточного врегулювання податкових зобов’язань.

Експерти у сфері податкового права неодноразово звертали увагу, що після припинення підприємницької діяльності фізична особа зберігає відповідальність за виконання всіх фінансових зобов’язань, які виникли під час ведення бізнесу. Це стосується як податків і зборів, так і можливих штрафних санкцій, якщо контролюючі органи виявлять порушення під час документальної перевірки.

Податкове законодавство також передбачає завершення всіх процедур адміністрування після закриття ФОП. Зокрема, підприємець має подати необхідну звітність за останній звітний період, сплатити визначені податкові платежі та виконати інші вимоги, передбачені законодавством. Лише після завершення цих процедур податкові органи можуть остаточно закрити питання щодо виконання податкових обов’язків.

Питання закриття ФОП набуває особливої актуальності на тлі змін у податковому законодавстві та поступового відновлення планових контрольних заходів. Фахівці рекомендують підприємцям перед ухваленням рішення про припинення діяльності провести аналіз свого фінансового стану, перевірити відсутність боргів, уточнити податкові зобов’язання та переконатися, що всі декларації подані вчасно. Це допоможе уникнути додаткових фінансових витрат і можливих претензій з боку контролюючих органів після завершення процедури закриття.

За даними Мінфіну, саме помилкове уявлення про те, що припинення державної реєстрації автоматично скасовує всі податкові обов’язки, залишається однією з найпоширеніших причин спорів між підприємцями та податковими органами. У відомстві закликають враховувати всі юридичні наслідки такого рішення та за потреби звертатися за професійною консультацією ще до подання документів на закриття.