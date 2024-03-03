Законопроект про мобілізацію: Е-повістки, зниження віку з 27 до 25, блокування рахунків відмінили

Парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ 28 лютого продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроекту 10449 про мобілізацію. Народний депутат Ірина Геращенко підбила резюме по розглянутих за два дні напрямках, але не правках, яких, нагадаємо, більше 4 тисяч.
Так, за її словами, Комітет не підтримав:
- обмеження щодо виїзду за кордон
- блокування рахунків
- електронні повістки
- електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення данних тощо
- зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано
Втім, члени Комітету не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг – голоси розділились 50/50.
«Будемо працювати над цим питанням під час розгляду правок. Обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки – підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах-перебування (суспільні заходи тощо), збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України», – зазначила вона.