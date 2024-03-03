Законопроект про мобілізацію: Е-повістки, зниження віку з 27 до 25, блокування рахунків відмінили

Парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ 28 лютого продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроекту 10449 про мобілізацію. Народний депутат Ірина Геращенко підбила резюме по розглянутих за два дні напрямках, але не правках, яких, нагадаємо, більше 4 тисяч.

Так, за її словами, Комітет не підтримав:

обмеження щодо виїзду за кордон

блокування рахунків

електронні повістки

електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення данних тощо

зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано

Втім, члени Комітету не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг – голоси розділились 50/50.

«Будемо працювати над цим питанням під час розгляду правок. Обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки – підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах-перебування (суспільні заходи тощо), збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України», – зазначила вона.