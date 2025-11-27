Закон про вогнепальну зброю в Україні розглянуть депутати

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю.

Законопроектом встановлюються наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

▪️А – автоматична вогнепальна зброя;

▪️В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

▪️С – короткоствольна вогнепальна зброя (за виключенням гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї);

▪️D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

▪️Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Що буде введено:

▪️з’явиться єдиний реєстр, де фіксуватиметься вся зброя;

▪️введуть “посвідчення власника”;

▪️ чітко пропишуть, як зброю зберігати, носити та застосовувати.

Включення законопроєкту в порядок денний може означати велику ймовірність що він таки буде прийнятий.