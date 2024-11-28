Закон про підвищення податків в Україні підписано

Зеленський після довгої паузи підписав закон про підвищення податків, ухвалений Радою ще у жовтні.

Основні зміни:

з набрання чинності законом підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників. При цьому для службовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та Держслужби спецзв’язку ставка залишається 1,5%. Звільнення від збору зберігається тим, хто виконує бойові завдання.

⁠з 1 жовтня військовий збір для всіх ФОП I, II та IV груп встановлюється у розмірі 10% від мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця),

⁠для ФОП та юросіб ІІІ групи єдиного податку військовий збір з 1 жовтня буде у розмірі 1% від доходу,

звітність з ПДФО, військового збору та ЄСВ з 1 січня 2025 року стає щомісячною, а не щоквартальною,

Ставка податку на прибуток для банків зросте до 50% за 2024 рік. З наступного року зростає ставка податку на прибуток для фінансових організацій (крім страхових),

з кожної автозаправки запроваджуються щомісячні авансові внески з податку на прибуток (якщо власник юрособи) та прибуткового податку (якщо власник фізособа) у розмірі від 30 до 60 тис. грн,

для валютних обмінників авансові внески з ПДФО прив’язали до євро,

– на 14% зростає мінімальне податкове зобов’язання для сільськогосподарських земель. Встановлено також мінімальну суму за гектар ріллі – 1400 гривень,

скасування спрощеної системи для IV групи підприємців, якщо заборгованість за мінімальним податковим зобов’язанням перевищує два квартали,

підвищення ставки рентної плати за видобуток щебеню, піску та каоліну,

на 50% зростуть мінімальні роздрібні ціни на вина, коньяки та вермути,

звільнять від оподаткування гроші, нараховані за програмою «Національний кешбек»,

до кінця військового стану звільняють від прибуткового податку іноземну допомогу, яку одержують українці за кордоном. Тобто, біженці не повинні сплачувати в Україні податки з допомоги, яку отримують в ЄС.

Напередодні прем’єр повідомляв що закон набуде чинності з 1 грудня.