Закон про підвищення податків в Україні підписано

Зеленський після довгої паузи підписав закон про підвищення податків, ухвалений Радою ще у жовтні.
Основні зміни:
- з набрання чинності законом підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників. При цьому для службовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та Держслужби спецзв’язку ставка залишається 1,5%. Звільнення від збору зберігається тим, хто виконує бойові завдання.
- з 1 жовтня військовий збір для всіх ФОП I, II та IV груп встановлюється у розмірі 10% від мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця),
- для ФОП та юросіб ІІІ групи єдиного податку військовий збір з 1 жовтня буде у розмірі 1% від доходу,
- звітність з ПДФО, військового збору та ЄСВ з 1 січня 2025 року стає щомісячною, а не щоквартальною,
- Ставка податку на прибуток для банків зросте до 50% за 2024 рік. З наступного року зростає ставка податку на прибуток для фінансових організацій (крім страхових),
- з кожної автозаправки запроваджуються щомісячні авансові внески з податку на прибуток (якщо власник юрособи) та прибуткового податку (якщо власник фізособа) у розмірі від 30 до 60 тис. грн,
- для валютних обмінників авансові внески з ПДФО прив’язали до євро,
– на 14% зростає мінімальне податкове зобов’язання для сільськогосподарських земель. Встановлено також мінімальну суму за гектар ріллі – 1400 гривень,
- скасування спрощеної системи для IV групи підприємців, якщо заборгованість за мінімальним податковим зобов’язанням перевищує два квартали,
- підвищення ставки рентної плати за видобуток щебеню, піску та каоліну,
- на 50% зростуть мінімальні роздрібні ціни на вина, коньяки та вермути,
- звільнять від оподаткування гроші, нараховані за програмою «Національний кешбек»,
- до кінця військового стану звільняють від прибуткового податку іноземну допомогу, яку одержують українці за кордоном. Тобто, біженці не повинні сплачувати в Україні податки з допомоги, яку отримують в ЄС.
Напередодні прем’єр повідомляв що закон набуде чинності з 1 грудня.