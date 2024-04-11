Закон про мобілізацію прийнято

Законопроект про мобілізацію прийнято ВРУ загалом. За – 283 голоси. Законопроект набуде чинності за місяць після підписання президентом.

Голосування за проект про мобілізацію по фракціях виглядає так

Слуга народу – 192.

ЄС – 0.

Батьківщина – 2.

Платформа за життя та світ – 18.

Голос – 16.

Вiдновлення – 16.

За майбутнє – 12 років.

Довіра – 15

Позафракційні – 12

Основні положення законопроекту про мобілізацію

▪️ Визнані обмежено придатними повинні повторно прийти до ВЛК.

▪️ Ті, хто отримав ІІ-ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), повинні пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

▪️Обмеження права керування авто для тих, хто ухиляється від військової служби.

▪️У ході перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію.

▪️Необхідність обов’язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

▪️Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані у ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.