Закон 10449 про мобілізацію підписав Зеленський: що буде далі?

Зеленський підписав закон щодо посилення мобілізації в Україні. Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.
Докладніше про те, коли набирають чинності окремі норми закону про посилення мобілізації, який сьогодні підписав Зеленський.
- Закон набирає чинності через місяць після дня, що настає після його опублікування. Можна припустити, що його буде опубліковано вже найближчим часом, тобто набуде чинності після 16 травня.
- У той же час положення закону, що стосуються військово-транспортної повинності (мобілізації транспорту) набудуть чинності через 8 місяців, тобто з середини січня 2025 року (як відбуватиметься мобілізація транспорту ми писали тут). (https://t.me/stranaua/150392)
- Призовники та військовозобов’язані мають оновити свої дані протягом 60 днів після набрання чинності законом, тобто, до середини липня 2024 року.
- Ті особи, які перебувають не в Україні та зняті з військового обліку через перебування за кордоном, повинні знову стати на облік протягом 30 днів з моменту набрання чинності окремою постановою Кабміну про облік громадян, які перебувають за кордоном.
- З 1 вересня 2025 року розпочинається навчання всіх студентів базової військової підготовки. Також 1 вересня 2025 року розпочнеться навчання військової справи для осіб, які вперше хочуть обійняти посади на держслужбі або в органах прокуратури. Сама вимога мати таку військову підготовку для вступу на посаду почне працювати ще на рік пізніше. З 1 вересня 2026 року або з моменту скасування військового стану.
- Протягом місяця з моменту опублікування закону (тобто до середини травня 2024 року) Кабмін має розробити акти, які потрібні для функціонування закону, а також забезпечити роботу рекрутерів у центрах надання адмінпослуг та центрах зайнятості з метою залучення людей на військову службу.
- Електронні кабінети повинні запрацювати протягом 2 місяців з моменту опублікування закону. Тобто до середини червня.
- До середини липня 2024 року запрацює автоматизований обмін даними між електронним реєстром та банком даних із проблем інвалідності.
- Протягом 3 місяців після опублікування закону, тобто до середини липня 2024 року, Кабмін має вжити заходів щодо перевірки висновків МСЕК (медико-соціальних експертних комісій) щодо встановлення інвалідності особам 25-50 років, ухвалених після 24 лютого 2022 року.