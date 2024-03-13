Закон про мобілізацію 2024: останні зміни
2024-13-03    142

Закон про мобілізацію 2024: останні зміни

Стали відомі останні зміни в законопроекті про мобілізацію, який в 2 читанні може бути ухвалений до кінця березня 2024.

Зміни такі:

  • Схиляються зняти пропозиції щодо замороження рахунків, банківських карток, обмежень щодо виїзду за кордон та управління автівкою (останнє ще під питанням).
  • Відстрочку від мобілізації матимуть усі аспіранти — як бюджетної, так і контрактної форми навчань.
  • Право на відстрочку матимуть лише ті, хто отримує другу вищу освіту в послідовному форматі. Тобто якщо людина вирішила здобувати другу вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю — це не буде підставою для відстрочки.
  • Право на відстрочку матимуть ті, хто доглядає за особами з інвалідністю І та ІІ груп, а також батьки, які мають трьох і більше дітей.
  • Зниження призовного віку з 27 до 25 років залишати.
  • Бронь від мобілізації, зокрема, будуть мати всі чинні працівники Нацполіції, працівників економічної сфери – критичної для функціонування держави.
закон про мобілізацію
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