Закон про мобілізацію 2024: останні зміни

Стали відомі останні зміни в законопроекті про мобілізацію, який в 2 читанні може бути ухвалений до кінця березня 2024.
Зміни такі:
- Схиляються зняти пропозиції щодо замороження рахунків, банківських карток, обмежень щодо виїзду за кордон та управління автівкою (останнє ще під питанням).
- Відстрочку від мобілізації матимуть усі аспіранти — як бюджетної, так і контрактної форми навчань.
- Право на відстрочку матимуть лише ті, хто отримує другу вищу освіту в послідовному форматі. Тобто якщо людина вирішила здобувати другу вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю — це не буде підставою для відстрочки.
- Право на відстрочку матимуть ті, хто доглядає за особами з інвалідністю І та ІІ груп, а також батьки, які мають трьох і більше дітей.
- Зниження призовного віку з 27 до 25 років залишати.
- Бронь від мобілізації, зокрема, будуть мати всі чинні працівники Нацполіції, працівників економічної сфери – критичної для функціонування держави.