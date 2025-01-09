Закон про автоцивілку 2025: деталі
2025-09-01    86

Закон про автоцивілку 2025: деталі

Набув чинності новий закон про автоцивілку. Про що йдеться:

▪️Потерпілі у ДТП отримуватимуть належний захист. Посилюється рівень захисту потерпілих у ДТП шляхом поступового підвищення максимальних розмірів страхової суми до розмірів, що відповідають європейським стандартам.

▪️Скасовано державне регулювання цін на поліси автоцивілки та запроваджено визначення індивідуальної ціни для кожного страхувальника.

▪️Модель прямого врегулювання збитків стала обов’язковою. Потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до «свого» страховика, з яким у нього укладений договір, а не звертатися до страхової компанії винуватця ДТП.

▪️Розрахунок страхової виплати відбувається БЕЗ урахування зносу автомобіля (для розрахунку вартості ремонту авто беруться нові запчастини, дозволені заводом-виробником). Новація стосується автомобілів з терміном експлуатації до 5 років. Для авто віком від 6 років і більше до розрахунку вартості ремонту враховуються запчастини-аналоги. Страховик зобов’язаний буде надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, виплата здійснюватиметься на поточний/платіжний рахунок.

▪️Скасування франшизи. Позбавлення полісів від франшизи – частки коштів, яку споживач мав сплачувати самостійно, зробить систему страхування більш зрозумілою та доступною для клієнтів.

▪️Залишаються чинними знижки на поліс автоцивілки для окремих категорій пільговиків у розмірі 50%. Зокрема, для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I або II категорії, пенсіонерів та людей з інвалідністю І групи.

▪️Ліміт страхового відшкодування за Європротоколом скасовано. При цьому такий ліміт може буде встановлений Нацбанком у майбутньому.

автоцивілка
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