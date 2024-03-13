Закон №11073: декріміналізація зброї в Україні буде?

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11073, яким пропонується декриміналізувати статтю Кримінального кодексу, щодо незаконного поводження зі зброєю, а також незаконного виготовлення зброї.

Нардепи пропонують такі правопорушення віднести до категорії адміністративних правопорушень і ввести штраф в розмірі від 850 до 1700 гривень з конфіскацією зброї, або без конфіскації за перше порушення, або від 2550 до 5100 гривень за повторне порушення протягом року.

Таким чином незаконне придбання, носіння , зберігання, передача, продаж та виготовлення вогнепальної, холодної зброї, вибухових пристроїв та вибухових речовин може стати адміністративною відповідальністю із штрафом від 850 до 1700 гривень.