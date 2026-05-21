Загроза наступу з Білорусі: чи готує РФ новий фронт
2026-21-05

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати нову спробу розширення війни через територію Білорусі. За його словами, українські розвідки аналізують одразу кілька сценаріїв можливих наступальних дій РФ на Чернігівсько-Київському напрямку.

Після засідання Ставки Зеленський повідомив, що Україна посилюватиме сили на півночі країни, а Міністерству закордонних справ доручено підготувати додаткові дипломатичні кроки щодо Білорусі.

Заяви про ризик нового наступу з півночі пролунали на тлі активізації військової співпраці між Росією та Білоруссю, а також регулярних спільних навчань двох держав.

Чому загроза з Білорусі знову актуальна

Північний напрямок залишається одним із найбільш чутливих для України з початку повномасштабної війни.

Саме з території Білорусі у 2022 році російські війська:

  • наступали на Київ;
  • заходили в Чернігівську область;
  • використовували білоруські полігони та логістику;
  • запускали ракети по Україні.

Попри те, що прямого повторення сценарію 2022 року поки не спостерігається, українська влада розглядає ризики повторної активізації північного фронту.

Що заявив Зеленський

Президент повідомив, що українські спецслужби та військове командування вивчають дані про можливе планування нових наступальних операцій РФ.

За словами Зеленського:

  • Росія розглядає кілька варіантів ескалації;
  • існує щонайменше п’ять сценаріїв розширення війни через північ України;
  • українська армія готує відповіді на кожен із можливих сценаріїв;
  • сили на Чернігівсько-Київському напрямку будуть збільшені.

Деталі самих сценаріїв президент не розкрив.

Чому Білорусь залишається важливим фактором для РФ

Для Кремля територія Білорусі має стратегічне значення.

Вона дозволяє:

  • створювати військовий тиск на Київ;
  • відволікати українські резерви;
  • погрожувати країнам НАТО;
  • використовувати інфраструктуру для військової логістики;
  • проводити навчання та перекидання техніки.

Саме тому Росія продовжує активно інтегрувати білоруський військовий простір у власну стратегію.

Чи готовий Лукашенко до прямого вступу у війну

Президент України раніше заявляв, що Vladimir Putin намагається переконати Alexander Lukashenko активніше втягнутися у війну проти України або НАТО.

Втім, експерти вважають, що Мінськ намагається уникати прямої участі у бойових діях.

Причини очевидні:

  • високі внутрішні ризики для режиму Лукашенка;
  • страх втрат серед білоруських військових;
  • залежність від настроїв суспільства;
  • ризик нових санкцій;
  • небажання відкривати новий фронт.

Водночас Білорусь продовжує надавати Росії територію, полігони та інфраструктуру.

Які сценарії може розглядати Росія

Аналітики припускають, що РФ може використовувати північний напрямок у кількох форматах.

Серед них:

  • демонстративне накопичення військ;
  • провокації на кордоні;
  • диверсійна активність;
  • ракетний та дроновий тиск;
  • спроба обмеженого прориву;
  • інформаційно-психологічний тиск на Україну та Захід.

Навіть без масштабного наступу сама загроза змушує Україну тримати значні сили на півночі.

Як Україна реагує на ризики

Київ уже посилює оборону північних регіонів.

Серед ключових кроків:

  • збільшення кількості військових;
  • укріплення оборонних рубежів;
  • посилення розвідки;
  • підготовка резервів;
  • координація з партнерами.

Українська влада наголошує, що готова до будь-якого сценарію розвитку подій.

Чому Росія може використовувати фактор страху

Навіть без реального наступу Кремль отримує вигоду від постійної напруги навколо Білорусі.

Це дозволяє:

  • відволікати українські ресурси;
  • змушувати Київ перекидати війська;
  • створювати інформаційний тиск;
  • демонструвати силу Заходу.

Саме тому військові навчання та заяви про можливу ескалацію мають не лише військове, а й політичне значення.

Як ситуація впливає на НАТО

Північний напрямок важливий не лише для України.

Країни НАТО також уважно стежать за:

  • активністю РФ у Білорусі;
  • пересуванням військ;
  • ядерною риторикою Кремля;
  • військовими навчаннями біля кордонів Альянсу.

Особливу увагу приділяють Польщі та країнам Балтії.

Чи можливий повтор наступу на Київ

Більшість військових експертів вважають, що повторення сценарію лютого 2022 року зараз виглядає значно складнішим.

Серед причин:

  • укріплена оборона України;
  • готовність ЗСУ;
  • краща розвідка;
  • проблеми РФ із ресурсами;
  • високі втрати російської армії.

Однак ризик локальних операцій або провокацій залишається.

Таблиця: можливі сценарії дій РФ через Білорусь

СценарійМета РФ
Демонстрація силПсихологічний тиск
Ракетні атакиВиснаження ППО
Провокації на кордоніВідволікання резервів
Диверсійні операціїДестабілізація регіону
Локальний наступТиск на Київський напрямок

FAQ

Чому Зеленський заявив про загрозу наступу з Білорусі?

Українські розвідки отримали дані про можливі сценарії розширення війни через північний напрямок. Росія продовжує активно використовувати територію Білорусі у військових цілях. Саме тому Київ посилює оборону північних регіонів.

Чи готова Білорусь вступити у війну проти України?

Офіційно Мінськ не оголошував про намір вступати у бойові дії. Однак Білорусь надає Росії свою територію та інфраструктуру. Це дозволяє Кремлю використовувати країну як військовий плацдарм.

Які сценарії може реалізувати Росія?

Йдеться не лише про повномасштабний наступ. РФ може використовувати провокації, ракетні атаки, диверсійні операції та демонстрацію сили. Навіть без прямого вторгнення це створює тиск на Україну.

Чому північний напрямок важливий для РФ?

Через Білорусь Росія може чинити тиск на Київ та змушувати Україну тримати резерви на півночі. Крім того, цей регіон важливий для логістики та військових навчань. Також Кремль використовує фактор Білорусі для геополітичного тиску на НАТО.

Чи можливий новий наступ на Київ?

Експерти вважають, що повторити сценарій 2022 року Росії буде значно складніше. Україна суттєво посилила оборону північних областей. Однак ризик локальних атак або провокацій повністю не зник.

Висновок

Заяви про можливий наступ РФ через Білорусь свідчать про те, що північний напрямок знову стає одним із ключових факторів безпеки для України. Навіть без масштабного вторгнення сама загроза змушує Київ посилювати оборону та тримати значні резерви.

Для Кремля Білорусь залишається важливим військово-політичним інструментом тиску. Саме тому ситуація на півночі України й надалі залишатиметься одним із головних елементів регіональної безпеки.

