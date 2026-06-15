Заборона турецьких серіалів в Україні: зареєстровано петицію
2026-15-06    107

Заборона турецьких серіалів в Україні: зареєстровано петицію

На офіційному сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію із закликом заборонити трансляцію турецьких серіалів на території країни. Автор ініціативи вважає, що значна присутність такого контенту в телевізійному ефірі та на інших платформах негативно впливає на розвиток українського серіального виробництва й зменшує можливості для просування національного продукту.

У тексті петиції зазначається, що турецькі телепроєкти займають помітну частку ефіру та користуються високою популярністю серед глядачів, через що українські виробники змушені конкурувати з імпортованим контентом за увагу аудиторії. На думку автора звернення, така ситуація стримує розвиток вітчизняної кіноіндустрії та не сприяє збільшенню інвестицій у створення місцевих серіалів.

Замість трансляції іноземної продукції пропонується розширити присутність українських серіалів на телеканалах і цифрових майданчиках, а також посилити державну підтримку національного виробництва. Ініціатива передбачає акцент на розвитку власного культурного продукту та стимулюванні українських творчих команд до створення нових телевізійних проєктів.

Для того щоб Кабінет Міністрів був зобов’язаний розглянути петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів у встановлений законодавством строк. Лише після досягнення цього порогу звернення переходить до офіційного розгляду органом влади, який повинен надати відповідь відповідно до чинної процедури.

Питання частки іноземного контенту в українському інформаційному просторі неодноразово ставало предметом суспільних дискусій. У різні роки в Україні запроваджувалися мовні квоти для телебачення й радіо, а також обмеження щодо окремих видів аудіовізуальної продукції, пов’язані із законодавчими вимогами та питаннями національної безпеки. Водночас турецькі серіали протягом останніх років залишаються одними з найпопулярніших серед української аудиторії.

Прихильники збільшення частки українського контенту наголошують на необхідності підтримки національної культурної індустрії, створення нових робочих місць і розвитку власних телевізійних брендів. Водночас критики можливих обмежень можуть вказувати на важливість свободи вибору для глядачів і ринкової конкуренції між виробниками контенту. Наразі петиція є громадською ініціативою, а рішення щодо будь-яких потенційних змін можуть ухвалюватися лише після проходження передбачених законом процедур.

державна підтримка, Кабінет Міністрів України, кіно, кіноіндустрія, культурна політика, медіаринок, національний контент, петиція, серіал, телебачення України, телевізійний ефір, турецькі серіали, українське кіно, українські серіали
Останні новини
Заборона турецьких серіалів в Україні: зареєстровано петицію

Заборона турецьких серіалів в Україні: зареєстровано петицію
На офіційному сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію із закликом читать далее
15-06, 20:50
Українці в Німеччині зможуть претендувати на громадянство з 2027 року

Українці в Німеччині зможуть претендувати на громадянство з 2027 року
Українці, які проживають у Німеччині з 2022 року, вже з читать далее
15-06, 20:47
Apple перенесла випуск складаного iPhone Ultra до 2027 року

Apple перенесла випуск складаного iPhone Ultra до 2027 року
Американська компанія Apple знову відклала запуск свого першого складаного смартфона, читать далее
15-06, 20:39
Яке церковне свято 16 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 16 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
16 червня 2026 року за новоюліанським календарем православної церкви вшановують читать далее
15-06, 19:45
Росія вперше застосувала по Києву дрон-ракету «Бандероль»

Росія вперше застосувала по Києву дрон-ракету «Бандероль»
Російські війська, за повідомленнями українських медіа, вперше застосували під час читать далее
15-06, 19:33
ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу

ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу
Усі держави-члени Європейського Союзу погодили відкриття першого переговорного кластера щодо читать далее
15-06, 18:22
Кабмін затвердив нові контракти у ЗСУ з 1 червня 2026: підвищені виплати та бонуси

Кабмін затвердив нові контракти у ЗСУ з 1 червня 2026: підвищені виплати та бонуси
Кабінет міністрів України 15 червня 2026 року затвердив постанову Міністерства читать далее
15-06, 17:49
Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки та транзит нафти

Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки та транзит нафти
15 червня 2026 року президент США Дональд Трамп заявив про читать далее
15-06, 17:46
У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3

У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
У Росії 15 червня 2026 року в Іркутській області зазнав читать далее
15-06, 16:51
Біткоїн зріс до максимуму за два тижні після заяв США та Ірану

Біткоїн зріс до максимуму за два тижні після заяв США та Ірану
Біткоїн 15 червня піднявся до найвищого рівня майже за два читать далее
15-06, 15:39
Глава ВПС Німеччини пригрозив ударами по Калінінграду

Глава ВПС Німеччини пригрозив ударами по Калінінграду
Інспектор військово-повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявив, що країни читать далее
15-06, 14:56
Бензин і дизель можуть подешевшати: експерт назвав терміни та масштаб

Бензин і дизель можуть подешевшати: експерт назвав терміни та масштаб
В Україні у червні 2026 року на тлі зниження світових читать далее
15-06, 14:17
В Україні стрімко дешевшають картопля, помідори та огірки: актуальні ціни

В Україні стрімко дешевшають картопля, помідори та огірки: актуальні ціни
У червні 2026 року в Україні зафіксовано помітне здешевлення овочів читать далее
15-06, 14:15
У Києві попередили про ризики ударів по системі водопостачання

У Києві попередили про ризики ударів по системі водопостачання
У Києві у 2026 році можливі ризики пошкодження системи водопостачання читать далее
15-06, 12:18
В Україну йде спека до +33 градусів: прогноз на тиждень

В Україну йде спека до +33 градусів: прогноз на тиждень
В Україні протягом тижня з 15 по 21 червня очікується читать далее
15-06, 12:07
Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу

Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу
Леся Нікітюк — одна з найвідоміших українських телеведучих, акторок та читать далее
15-06, 10:50
Леся Нікітюк звернулася до українців під час атаки на Київ

Леся Нікітюк звернулася до українців під час атаки на Київ
Українська телеведуча Леся Нікітюк під час масованої атаки РФ на читать далее
15-06, 10:48
Німеччина розгромила Кюрасао 7:1 на старті чемпіонату світу-2026

Німеччина розгромила Кюрасао 7:1 на старті чемпіонату світу-2026
Збірна Німеччини з футболу впевнено розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026, читать далее
15-06, 10:44
Співак Олівер Трі загинув у авіакатастрофі в Бразилії

Співак Олівер Трі загинув у авіакатастрофі в Бразилії
Американський співак, автор пісень та інтернет-персонаж Олівер Трі загинув унаслідок читать далее
15-06, 10:16
Нафтогаз попередив про більші нарахування за газ

Нафтогаз попередив про більші нарахування за газ
Споживачі природного газу можуть отримати вищі суми у платіжках у читать далее
15-06, 10:00
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції