Заборона турецьких серіалів в Україні: зареєстровано петицію

На офіційному сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію із закликом заборонити трансляцію турецьких серіалів на території країни. Автор ініціативи вважає, що значна присутність такого контенту в телевізійному ефірі та на інших платформах негативно впливає на розвиток українського серіального виробництва й зменшує можливості для просування національного продукту.

У тексті петиції зазначається, що турецькі телепроєкти займають помітну частку ефіру та користуються високою популярністю серед глядачів, через що українські виробники змушені конкурувати з імпортованим контентом за увагу аудиторії. На думку автора звернення, така ситуація стримує розвиток вітчизняної кіноіндустрії та не сприяє збільшенню інвестицій у створення місцевих серіалів.

Замість трансляції іноземної продукції пропонується розширити присутність українських серіалів на телеканалах і цифрових майданчиках, а також посилити державну підтримку національного виробництва. Ініціатива передбачає акцент на розвитку власного культурного продукту та стимулюванні українських творчих команд до створення нових телевізійних проєктів.

Для того щоб Кабінет Міністрів був зобов’язаний розглянути петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів у встановлений законодавством строк. Лише після досягнення цього порогу звернення переходить до офіційного розгляду органом влади, який повинен надати відповідь відповідно до чинної процедури.

Питання частки іноземного контенту в українському інформаційному просторі неодноразово ставало предметом суспільних дискусій. У різні роки в Україні запроваджувалися мовні квоти для телебачення й радіо, а також обмеження щодо окремих видів аудіовізуальної продукції, пов’язані із законодавчими вимогами та питаннями національної безпеки. Водночас турецькі серіали протягом останніх років залишаються одними з найпопулярніших серед української аудиторії.

Прихильники збільшення частки українського контенту наголошують на необхідності підтримки національної культурної індустрії, створення нових робочих місць і розвитку власних телевізійних брендів. Водночас критики можливих обмежень можуть вказувати на важливість свободи вибору для глядачів і ринкової конкуренції між виробниками контенту. Наразі петиція є громадською ініціативою, а рішення щодо будь-яких потенційних змін можуть ухвалюватися лише після проходження передбачених законом процедур.