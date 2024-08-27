Заборона сайтів та меседжерів в Україні: нова ініціатива КМУ

Як вказує Уряд, для невідкладного реагування на потенційні загрози потрібно ввести санкцію у виді заборони доступу до веб-сторінок, веб-сайтів, інших веб-ресурсів, електронних комунікаційних мереж і систем.

В Україні введуть новий вид санкцій, які не будуть залежати від повʼязаності з державою-агресором. Відповідний законопроєкт 11492 про внесення змін до Закону «Про санкції» щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів вніс Кабмін.

А саме пропонується додати два види санкцій:

1) заборона поширення та використання на території України юридичним особам програмних продуктів, їх складових походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом, або розробником чи суб’єктом авторського права яких, є юридична (фізична) особа — резидент такої іноземної держави або юридична особа, частка у статутному капіталі якої перебуває у власності такої іноземної держави, або юридична особа, яка перебуває під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи — нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність, програмних продуктів, їх складових розробниками чи суб’єктом авторського права яких є іноземні юридичні чи фізичні особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом, а також програмних продуктів, створених з використанням вихідного або об’єктного коду програмних продуктів, їх складових на які поширюються санкції, передбачені у цьому пункті;

2) заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах.

Тобто, заборона веб-сайту може застосовуватися незалежно від повʼязаності з державою-агресором.

Пояснювальну записку до законопроєкту підписав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі на розгляді Верховної Ради також знаходиться законопроєкт про заборону використання Telegram у разі, якщо соцмережа не розкриє струткуру власності.