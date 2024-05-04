Заборона публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації обговорюється у ВРУ
2024-04-05    174

Заборона публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації обговорюється у ВРУ

Незабаром практика судів стосовно мобілізації та виконання військового обов’язку може бути закрита для громадськості. Відповідний законопроект №7033-д готується прийняти Верховна Рада.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував до ухвалення законопроект №7033-д, який пропонує закривати окремі відомості в Єдиному державному реєстрі судових рішень «у зв’язку із чутливістю цієї інформації в умовах війни».

«По ньому вже мали висновок комітету, але запропонували переглянути його у зв’язку з тим, що парламент ухвалив законопроект про мобілізацію. Тепер окремі види судових рішень, які стосуються санкцій за невиконання свого військового обов’язку, теж пропонується закривати» – зазначив член Комітету, народний депутат Роман Бабій.

У висновку Комітету зазначено, що «члени Комітету вважають, що є необхідність у застосуванні статті 116 Регламенту в частині внесених змін щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набирає чинності 18 травня 2024 року».

Адмінсуд скасував постанову ТЦК про притягнення чоловіка до відповідальності за неповідомлення про зміну персональних даних.

Крім того, лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явки до ТЦК.

Громадськість не зможе дізнатися, яка практика складається з питань мобілізації у судах.

Органи судової влади ідею законопроекту підтримали.

Таким чином, з публічної частини Реєстру судових рішень хочуть вилучити рішення, винесені по справах щодо військовозобов’язаних та військовослужбовців – практика щодо мобілізації стане закритою для громадськості.

війна в Україні, закон про мобілізацію, мобілізація, ТЦК
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