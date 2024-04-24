Заборона надання консульських послуг: з’явилось роз’яснення
2024-24-04    161

Заборона надання консульських послуг: з’явилось роз’яснення

З’явилося роз’яснення від МЗС щодо тимчасового припинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку. Надання таких послуг припиняється, доки інформаційно-комунікаційні системи МЗС не будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію.

Після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня 2024 року «процес прийняття та розгляд заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону».

Хоч закон ще не набрав чинності, надання послуг припиняється, оскільки термін розгляду заяв може перевищити час, що залишився до набрання чинності законом.

Якщо чоловік призовного віку оновить дані в ТЦК, то він матиме доступ до надання консульських послуг. Як саме можна буде оновити дані – вирішується.

Таким чином, надано роз’яснення щодо наказу, який призупиняє надання консульських послуг, що пов’язано з введенням в дію нововведень у законодавство про мобілізацію.

війна в Україні, мобілізація
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