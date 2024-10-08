Заборона на мобілізацію чоловіків від 50 років… відсутня
2024-08-10    87

Заборона на мобілізацію чоловіків від 50 років… відсутня

Немає прямої заборони на мобілізацію чоловіків віком від 50 років, заявили в Сумському ТЦК і роз’яснили нову процедуру призову.

Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи військкомату Сергій Монукало заявив, що особи 50-60 років можуть бути покликані за письмовою згодою військових частин спеціальним мобілізаційним розпорядженням. Це стосується переважно підрозділів, які не мають спеціальних вимог до військовозобов’язаних.

“Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту”, – заявив Монукало.

Такі військовозобов’язані проходять ВЛК визначення придатності, після чого з ними працюють рекрутери відповідних частин і проводяться співбесіди в ТЦК. Після чого їм оформлюють ставлення до частини та призначають відповідну військову спеціальність.

“Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні зазначаються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона нікуди в іншу частину або на іншу спеціальність не поїде”, – заявив Монукало.

закон про мобілізацію, мобілізація, ТЦК
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