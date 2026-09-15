За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень

За незаконний збір грибів, ягід та інших рослин в Україні у 2026 році може загрожувати штраф до 3655 грн. Водночас у звичайних лісах громадяни можуть збирати дикорослі гриби та ягоди для власних потреб без такого покарання, тоді як правила на територіях природно-заповідного фонду залежать від їхнього статусу та функціональної зони. Про це повідомляється з посиланням на чинні правила природоохоронного законодавства.

У звичайних лісах заготівля дикорослих грибів і ягід для особистого споживання дозволена. Інша ситуація складається на територіях, які мають спеціальний природоохоронний режим. У національних природних парках можливість збору залежить від того, до якої функціональної зони належить конкретна ділянка.

У заповідних зонах збір природних ресурсів заборонений. Такий режим встановлюється для територій, де пріоритетом є збереження природних комплексів у максимально недоторканому стані. Тому звичайне правило для лісу не можна автоматично застосовувати до кожної ділянки, яка має природоохоронний статус.

За незаконний збір або продаж рослин передбачена адміністративна відповідальність. За відповідне порушення може бути накладено штраф від 510 до 1700 грн. Розмір санкції залежить від характеру порушення та обставин, за яких відбувався збір або реалізація природних ресурсів.

Вищі штрафи передбачені у випадках, коли йдеться про рослини, що належать до природно-заповідного фонду або занесені до Червоної книги. За такі порушення громадянину може загрожувати штраф від 1700 до 3655 грн. Додатково можливе застосування конфіскації незаконно добутих природних ресурсів.

Окремо законодавство передбачає відповідальність за порушення режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду. За таке порушення може бути призначений штраф до 408 грн. Ця санкція пов’язана не безпосередньо з кількістю зібраних грибів чи ягід, а з недотриманням установленого режиму охорони відповідної території.

Для відвідувачів національних парків важливим є визначення конкретної функціональної зони. На території одного парку можуть діяти різні режими використання: ділянки для відпочинку можуть мати інші правила, ніж заповідні або особливо охоронювані зони. Саме тому перед збором дикорослих ресурсів необхідно враховувати правила конкретного природоохоронного об’єкта.

Обмеження стосуються не лише грибів. Природоохоронні норми можуть поширюватися на дикорослі ягоди, рослини та інші природні ресурси. Якщо конкретний вид має особливий охоронний статус, його збирання може мати значно серйозніші правові наслідки, ніж заготівля звичайних дикорослих ресурсів.

Особливі правила діють і щодо видів, занесених до Червоної книги. Їхній статус означає, що держава встановлює спеціальні заходи охорони для запобігання зникненню або скороченню чисельності таких рослин. Тому сам факт того, що рослина росте у лісі, не означає автоматичного дозволу на її збирання.

Природно-заповідний фонд охоплює різні категорії територій та об’єктів, для яких встановлюються окремі режими охорони. До нього належать, зокрема, природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки та інші об’єкти. Рівень обмежень визначається категорією території, її призначенням і затвердженим режимом охорони.

Перед походом по гриби або ягоди до природоохоронної території варто перевірити правила конкретної ділянки та її функціональне зонування. Порушення встановленого режиму може стати підставою для штрафу навіть у випадку, коли аналогічний збір у звичайному лісі дозволений.