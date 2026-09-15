За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень
2026-15-09    135

За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень

За незаконний збір грибів, ягід та інших рослин в Україні у 2026 році може загрожувати штраф до 3655 грн. Водночас у звичайних лісах громадяни можуть збирати дикорослі гриби та ягоди для власних потреб без такого покарання, тоді як правила на територіях природно-заповідного фонду залежать від їхнього статусу та функціональної зони. Про це повідомляється з посиланням на чинні правила природоохоронного законодавства.

У звичайних лісах заготівля дикорослих грибів і ягід для особистого споживання дозволена. Інша ситуація складається на територіях, які мають спеціальний природоохоронний режим. У національних природних парках можливість збору залежить від того, до якої функціональної зони належить конкретна ділянка.

У заповідних зонах збір природних ресурсів заборонений. Такий режим встановлюється для територій, де пріоритетом є збереження природних комплексів у максимально недоторканому стані. Тому звичайне правило для лісу не можна автоматично застосовувати до кожної ділянки, яка має природоохоронний статус.

За незаконний збір або продаж рослин передбачена адміністративна відповідальність. За відповідне порушення може бути накладено штраф від 510 до 1700 грн. Розмір санкції залежить від характеру порушення та обставин, за яких відбувався збір або реалізація природних ресурсів.

Вищі штрафи передбачені у випадках, коли йдеться про рослини, що належать до природно-заповідного фонду або занесені до Червоної книги. За такі порушення громадянину може загрожувати штраф від 1700 до 3655 грн. Додатково можливе застосування конфіскації незаконно добутих природних ресурсів.

Окремо законодавство передбачає відповідальність за порушення режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду. За таке порушення може бути призначений штраф до 408 грн. Ця санкція пов’язана не безпосередньо з кількістю зібраних грибів чи ягід, а з недотриманням установленого режиму охорони відповідної території.

Для відвідувачів національних парків важливим є визначення конкретної функціональної зони. На території одного парку можуть діяти різні режими використання: ділянки для відпочинку можуть мати інші правила, ніж заповідні або особливо охоронювані зони. Саме тому перед збором дикорослих ресурсів необхідно враховувати правила конкретного природоохоронного об’єкта.

Обмеження стосуються не лише грибів. Природоохоронні норми можуть поширюватися на дикорослі ягоди, рослини та інші природні ресурси. Якщо конкретний вид має особливий охоронний статус, його збирання може мати значно серйозніші правові наслідки, ніж заготівля звичайних дикорослих ресурсів.

Особливі правила діють і щодо видів, занесених до Червоної книги. Їхній статус означає, що держава встановлює спеціальні заходи охорони для запобігання зникненню або скороченню чисельності таких рослин. Тому сам факт того, що рослина росте у лісі, не означає автоматичного дозволу на її збирання.

Природно-заповідний фонд охоплює різні категорії територій та об’єктів, для яких встановлюються окремі режими охорони. До нього належать, зокрема, природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки та інші об’єкти. Рівень обмежень визначається категорією території, її призначенням і затвердженим режимом охорони.

Перед походом по гриби або ягоди до природоохоронної території варто перевірити правила конкретної ділянки та її функціональне зонування. Порушення встановленого режиму може стати підставою для штрафу навіть у випадку, коли аналогічний збір у звичайному лісі дозволений.

гриб, ліс, новини України, Червона книга, ягода
Останні новини
Ціни на продукти можуть зрости на 15% через удари РФ по логістиці

Ціни на продукти можуть зрости на 15% через удари РФ по логістиці
Ціни на імпортні та вітчизняні продукти восени й узимку можуть читать далее
15-09, 17:42
З жовтня українці отримуватимуть нові квитанції за газ

З жовтня українці отримуватимуть нові квитанції за газ
З 1 жовтня 2026 року в Україні зміниться форма платіжок читать далее
15-09, 17:39
За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень

За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень
За незаконний збір грибів, ягід та інших рослин в Україні читать далее
15-09, 17:02
Блогери мають сплачувати податки з донатів: пояснення ДПС

Блогери мають сплачувати податки з донатів: пояснення ДПС
Блогери мають сплачувати податки з донатів, навіть якщо кошти надходять читать далее
15-09, 17:00
Затримка зарплати понад місяць: роботодавцю загрожує штраф

Затримка зарплати понад місяць: роботодавцю загрожує штраф
У 2026 році роботодавцю за несвоєчасну або неповну виплату зарплати читать далее
15-09, 16:58
«Дропам» загрожують штрафи та до 8 років ув’язнення: ухвалено закон

«Дропам» загрожують штрафи та до 8 років ув’язнення: ухвалено закон
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запроваджує відповідальність за передачу банківських читать далее
15-09, 16:56
Українкам у ЄС радять підтвердити законний виїзд з України

Українкам у ЄС радять підтвердити законний виїзд з України
Українкам, які перебувають у країнах ЄС та оформлюють тимчасовий захист, читать далее
15-09, 16:54
Для пенсіонерів-ВПО скасують вимогу щодо пенсії РФ

Для пенсіонерів-ВПО скасують вимогу щодо пенсії РФ
Верховна Рада 1 липня ухвалила нову редакцію закону про права читать далее
15-09, 16:26
Яке церковне свято 16 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 16 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
16 вересня 2026 року православна церква продовжує післясвято Воздвиження Чесного читать далее
15-09, 15:50
ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет

ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет
Вищий антикорупційний суд не продовжив колишньому керівнику Офісу президента Андрію читать далее
15-09, 15:46
Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора

Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора
Верховна Рада 15 вересня підтримала відставку Руслана Кравченка з посади читать далее
15-09, 14:01
Сікорський заявив, що Європа може знищити половину НПЗ РФ

Сікорський заявив, що Європа може знищити половину НПЗ РФ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 14 вересня заявив, що читать далее
15-09, 11:10
Кім Чен Ин пообіцяв Путіну поглиблювати підтримку Росії

Кім Чен Ин пообіцяв Путіну поглиблювати підтримку Росії
Лідер КНДР Кім Чен Ин 14 вересня у листі до читать далее
15-09, 11:08
Юрій Спасських більше не герой: Зеленський скасував указ

Юрій Спасських більше не герой: Зеленський скасував указ
Президент Володимир Зеленський скасував указ від 21 серпня 2026 року читать далее
15-09, 10:07
Костянтин Гуменюк: біографія та цікаві факти про командувача Медсил ЗСУ

Костянтин Гуменюк: біографія та цікаві факти про командувача Медсил ЗСУ
Костянтин Гуменюк — український військовий хірург, полковник медичної служби та читать далее
15-09, 10:04
Леся Карнаух: біографія та цікаві факти про екс-очільницю ДПС

Леся Карнаух: біографія та цікаві факти про екс-очільницю ДПС
Леся Карнаух — українська державна службовиця, яка тривалий час працювала читать далее
15-09, 10:02
Ігор Ільїн: після замаху в Києві помер директор медцентру

Ігор Ільїн: після замаху в Києві помер директор медцентру
У Києві в реанімації помер 71-річний директор столичного центру «Інституту читать далее
15-09, 09:59
Демократи в Конгресі запропонували $15 млрд військової допомоги Києву

Демократи в Конгресі запропонували $15 млрд військової допомоги Києву
Демократи в Палаті представників США запропонували виділити Києву $15 млрд читать далее
15-09, 09:39
Весілля Трампа-молодшого оплатив російський олігарх, — ЗМІ

Весілля Трампа-молодшого оплатив російський олігарх, — ЗМІ
Весілля Дональда Трампа-молодшого, яке відбулося наприкінці травня на Багамах, частково читать далее
14-09, 18:45
Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії уклали антибританську угоду

Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії уклали антибританську угоду
Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії в Кардіффі підписали угоду читать далее
14-09, 15:54
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар