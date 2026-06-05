Порушення правил дорожнього руху в Україні можуть обернутися не лише штрафами, а й тимчасовим вилученням або евакуацією транспортного засобу. У 2025 році поліція продовжує активно застосовувати механізми примусового затримання автомобілів у випадках, коли дії водія створюють загрозу безпеці дорожнього руху або перешкоджають роботі екстрених служб. Для багатьох водіїв особливо актуальним залишається питання, за які саме порушення можна втратити можливість користуватися автомобілем навіть після сплати штрафу.

У яких випадках поліція може затримати автомобіль

Українське законодавство передбачає низку ситуацій, коли транспортний засіб може бути доставлений на спеціальний майданчик або штрафстоянку.

До найпоширеніших підстав належать:

керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;

відмова водія від проходження огляду на стан сп’яніння;

відсутність права керування транспортним засобом;

позбавлення водія права керування за рішенням суду;

суттєве порушення правил зупинки та стоянки;

блокування руху транспорту або створення аварійної ситуації.

У більшості випадків рішення про затримання транспортного засобу приймається безпосередньо на місці фіксації порушення.

Які штрафи передбачені за найпоширеніші порушення

Розміри штрафів суттєво відрізняються залежно від тяжкості правопорушення.

Порушення Штраф Розмова телефоном без hands-free 510 грн Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год від 340 грн Перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год 1700 грн Керування у стані сп’яніння (перше порушення) 17 000 грн Повторне керування у стані сп’яніння від 34 000 грн Керування особою без права керування від 3400 грн

Найсерйозніші наслідки передбачені саме за нетверезе водіння, оскільки такі дії безпосередньо впливають на безпеку інших учасників дорожнього руху.

Чи можуть забрати авто через перевищення швидкості

Саме по собі перевищення швидкості зазвичай не є підставою для евакуації автомобіля. У більшості випадків водій отримує адміністративний штраф.

Втім ситуація змінюється, якщо перевищення швидкості супроводжується створенням аварійної обстановки, дорожньо-транспортною пригодою або іншими серйозними порушеннями. У такому випадку автомобіль може бути вилучений як речовий доказ до завершення розслідування.

Експерти звертають увагу, що саме перевищення швидкості залишається однією з головних причин смертельних ДТП в Україні.

Чому найбільший ризик втратити авто мають нетверезі водії

Законодавство щодо керування у стані сп’яніння регулярно посилюється. Крім значних штрафів, водії ризикують тимчасово залишитися без посвідчення водія та автомобіля.

Серед можливих наслідків:

евакуація транспортного засобу на штрафмайданчик;

позбавлення права керування;

збільшення штрафів за повторні порушення;

конфіскація транспортного засобу в окремих випадках за рішенням суду;

кримінальна відповідальність у разі тяжких наслідків ДТП.

Саме ця категорія правопорушень залишається найбільш ризиковою для власників автомобілів.

Як працює евакуація автомобіля

Якщо поліцейський ухвалює рішення про тимчасове затримання транспортного засобу, автомобіль доставляється на спеціальний майданчик. Власник отримує відповідне повідомлення та може повернути авто після усунення причин затримання.

Для повернення транспортного засобу зазвичай необхідно:

сплатити штраф;

оплатити послуги евакуації;

компенсувати зберігання автомобіля на штрафмайданчику;

надати документи на право власності та керування.

Чим довше автомобіль перебуває на майданчику, тим вищими стають витрати власника.

Які помилки найчастіше допускають водії

Нерідко автомобілі потрапляють на штрафмайданчик не через грубі порушення, а через нехтування базовими правилами.

Найпоширенішими помилками залишаються:

використання телефону під час руху;

неправильне паркування;

ігнорування дорожніх знаків;

керування без чинних документів;

відмова проходити перевірку на стан сп’яніння.

Особливо часто проблеми виникають у великих містах, де контроль за дотриманням правил паркування значно посилився.

Роз’яснення

Чи можуть евакуювати авто за неправильне паркування?

Так, якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає руху інших автомобілів або пішоходів. Також евакуація можлива у випадках блокування спецтранспорту чи громадського транспорту. Водію доведеться оплатити як штраф, так і послуги евакуатора.

Чи забирають автомобіль за використання телефону за кермом?

Лише за розмову телефоном без гарнітури автомобіль не евакуюють. Водій отримує адміністративний штраф. Однак якщо таке порушення призвело до ДТП або створення аварійної ситуації, наслідки можуть бути значно серйознішими.

Як швидко можна повернути авто зі штрафмайданчика?

Після усунення причин затримання та виконання необхідних процедур автомобіль можна забрати. Термін залежить від конкретної ситуації та наявності всіх документів. У більшості випадків процедура займає від кількох годин до кількох днів.

Висновок

Для більшості водіїв головним ризиком залишаються порушення, пов’язані з керуванням у стані сп’яніння, відсутністю права керування та грубими порушеннями правил паркування. Саме вони найчастіше призводять не лише до штрафів, а й до тимчасової втрати автомобіля. З огляду на посилення контролю на дорогах та цифровізацію системи фіксації порушень, дотримання ПДР стає не лише питанням безпеки, а й захисту від значних фінансових витрат.