За незаконний перетин кордону у 2026 році склали 7523 протоколи

Від початку 2026 року прикордонники склали 7523 протоколи за незаконний перетин або спробу перетину державного кордону, повідомляє Опендатабот. Майже 80% таких порушень припали на Чернівецьку, Закарпатську та Одеську області, де загалом зафіксували 6001 випадок.

Найбільшу кількість протоколів оформили на Буковині — 2834, що становить 38% від загального показника. Закарпатська область посіла друге місце з 2170 протоколами, або 29%. На Одещині зафіксували ще 997 випадків — 13% від усіх проваджень.

Таким чином, на три області припадає понад три чверті протоколів, складених за незаконний перетин або спробу перетину кордону у 2026 році. Решта 20% припадає на інші регіони, де прикордонники також фіксували спроби незаконного проходження державного кордону.

Статистика охоплює саме протоколи про адміністративні правопорушення, а не кількість людей, які фактично перетнули кордон. Один протокол не обов’язково означає завершений незаконний перетин, оскільки до статистики входять і спроби такого порушення.

Дані за 2025 рік демонструють значно більший обсяг розглянутих справ. Загалом торік було 24 519 таких проваджень. У 12 628 випадках на порушників наклали штрафи, тоді як 10 493 справи закрили через відсутність складу або події правопорушення.

Різниця між кількістю складених протоколів і кількістю накладених штрафів пов’язана з тим, що не кожне адміністративне провадження завершується притягненням людини до відповідальності. Частина справ після розгляду припиняється, якщо не підтверджується наявність правопорушення або самої події.

Законодавство передбачає адміністративну відповідальність за порушення прикордонного режиму та незаконне перетинання або спробу перетинання державного кордону. Розмір стягнення та конкретна кваліфікація залежать від обставин справи, а остаточне рішення щодо відповідальності ухвалюється у встановленому законом порядку.

Висока частка протоколів у прикордонних областях пояснюється їхнім безпосереднім розташуванням уздовж державного кордону. Чернівецька область має кордон із Румунією та Молдовою, Закарпатська — з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, а Одеська — з Молдовою та Румунією. Географія регіонів безпосередньо впливає на навантаження на підрозділи, які контролюють відповідні ділянки.

У 2026 році динаміка таких правопорушень залежатиме не лише від кількості спроб перетину, а й від роботи прикордонних підрозділів, маршрутів нелегального переміщення та результатів розгляду складених протоколів. Для повної оцінки показників за рік важливими будуть остаточна кількість проваджень, частка справ, що завершаться штрафами, а також кількість рішень про їх закриття.