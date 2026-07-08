За незаконне паркування пропонують штрафи до 50 тисяч гривень
2026-08-07    115

За незаконне паркування пропонують штрафи до 50 тисяч гривень

В Україні зареєстрували електронну петицію, автори якої пропонують суттєво посилити відповідальність за порушення правил паркування, збільшивши штрафи до 10–50 тисяч гривень, а також дозволити громадянам самостійно фіксувати порушення ПДР і отримувати винагороду у розмірі 20% від суми сплаченого штрафу після підтвердження правопорушення. Ініціатива вже з’явилася на офіційному ресурсі електронних петицій і наразі перебуває на етапі збору підписів.

Автори пропозиції вважають, що нинішні штрафи за неправильне паркування не створюють достатнього стримувального ефекту. Через невеликі суми стягнень багато водіїв продовжують залишати автомобілі на тротуарах, пішохідних переходах, смугах громадського транспорту та інших місцях, де це створює перешкоди для руху пішоходів і транспорту.

Документ пропонує запровадити диференційований підхід до покарання. За окремі порушення правил зупинки та стоянки штрафи можуть становити від 10 до 50 тисяч гривень залежно від тяжкості правопорушення. Для водіїв, які систематично порушують вимоги законодавства, пропонується додаткове адміністративне покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами.

Окремий блок ініціативи стосується залучення громадян до контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Автори пропонують створити механізм, який дозволить будь-якому громадянину фіксувати порушення за допомогою фото- чи відеоматеріалів та передавати їх уповноваженим органам. Після перевірки інформації та накладення штрафу заявник зможе отримати 20% від фактично сплаченої суми як винагороду.

На думку ініціаторів, такий механізм може підвищити ефективність боротьби з порушеннями правил паркування без істотного збільшення штату контролюючих органів. Аналогічні системи громадської фіксації окремих правопорушень існують у низці країн світу, однак їхня модель роботи, порядок перевірки доказів і виплати винагороди суттєво відрізняються.

Наразі в Україні контроль за дотриманням правил паркування здійснюють інспектори з паркування органів місцевого самоврядування та підрозділи Національної поліції. Чинне законодавство передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил зупинки й стоянки, однак розміри штрафів є значно нижчими за ті, що пропонує нова петиція.

Електронна петиція сама по собі не змінює законодавство. Для її офіційного розгляду необхідно зібрати встановлену кількість підписів у визначений законом строк. Лише після цього відповідний орган влади зобов’язаний розглянути звернення та надати офіційну відповідь.

Навіть у разі підтримки ініціативи запропоновані зміни не набудуть чинності автоматично. Для запровадження нових штрафів, механізму виплати винагороди свідкам та можливого позбавлення водійських прав необхідно ухвалити відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів.

Якщо запропоновані зміни отримають законодавчу підтримку, вони можуть істотно змінити систему контролю за дотриманням правил дорожнього руху, збільшити відповідальність водіїв за незаконне паркування та залучити громадян до фіксації адміністративних правопорушень.

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