За неякісні комунальні послуги можна вимагати перерахунок
2024-21-11    603

За неякісні комунальні послуги можна вимагати перерахунок

За неякісні комунальні послуги, такі як теплопостачання та водопостачання,
можна вимагати перерахувати їх вартість відповідно до нової постанови Кабінету Міністрів України.

Перерахунок вартості буде здійснюватися у разі відхилень від стандартів, таких як зниження температури, тиску, перерви в наданні послуг, невідповідність якості води та порушення у поводженні з відходами.

Споживач може вимагати перерахунок, подавши акт-претензію, і виконавець має здійснити перерахунок протягом місяця, навіть якщо є заборгованість.

комунальні послуги
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