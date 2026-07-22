За нелегальну оренду житла штраф може сягнути 85 тисяч гривень

Власники квартир, які здають житло без офіційного оформлення договору та без сплати податків, можуть отримати штраф у розмірі від 51 до 85 тисяч гривень. Про це нагадали фахівці у сфері податкового права з посиланням на чині вимоги податкового законодавства та роз’яснення Державної податкової служби. Крім фінансових санкцій, орендодавцям доведеться сплатити всі несплачені податки, а за наявності значної заборгованості можливе відкриття кримінального провадження.

Податкові правила передбачають, що фізичні особи, які отримують дохід від здачі нерухомості в оренду, зобов’язані самостійно задекларувати отримані кошти та сплатити податки. Йдеться про 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Декларація подається за результатами календарного року, а несплата податкових зобов’язань може стати підставою для застосування штрафних санкцій і нарахування пені.

Контроль за ринком оренди останніми роками поступово посилюється. Податкова служба використовує інформацію з відкритих джерел, електронних сервісів, повідомлень громадян, а також результати перевірок для виявлення випадків отримання незадекларованих доходів. Підставою для перевірки можуть стати оголошення про здачу житла, регулярні грошові перекази або інші підтвердження фактичного отримання орендної плати.

Юристи звертають увагу, що укладення письмового договору захищає не лише державні інтереси, а й права власника нерухомості. Документ дозволяє чітко визначити строки оренди, порядок оплати, відповідальність сторін та механізм відшкодування можливих збитків. У разі виникнення спорів саме договір стає основним доказом у суді.

Окремо законодавство передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах. Якщо сума несплачених платежів досягає встановлених законом порогів, правоохоронні органи можуть розпочати кримінальне провадження. У таких випадках перевіряється не лише факт несплати податків, а й походження доходів та обставини ведення діяльності.

Експерти ринку нерухомості зазначають, що значна частина орендних відносин досі перебуває в тіньовому секторі. Це ускладнює формування прозорого ринку житла, позбавляє місцеві бюджети податкових надходжень і створює ризики як для власників квартир, так і для орендарів. Легальне оформлення оренди дозволяє сторонам уникнути більшості юридичних проблем і забезпечує належний захист їхніх прав.

Посилення уваги до декларування доходів від оренди відбувається на тлі загальної цифровізації податкового адміністрування. Державні органи дедалі активніше використовують електронний обмін даними та сучасні аналітичні інструменти для виявлення випадків приховування доходів, що підвищує ймовірність виявлення нелегальної здачі житла.