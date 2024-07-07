За медпослуги без направлення лікаря доведеться платити
2024-07-07    354

За медпослуги без направлення лікаря доведеться платити

Медпослуги без направлення лікаря до державної лікарні будуть платними, за винятком випадків, коли такий напрямок не потрібен. Це рішення ухвалив Кабмін, повідомляється на урядовому порталі.

Він визначив перелік випадків, за яких заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності можуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, які не покриваються програмою медичних гарантій.

Відповідна постанова набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Медичні послуги повинні повністю оплачуватись у разі:

– звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не потрібне відповідно до законодавства;

– надання медичних послуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

– надання медпослуг у закладах охорони здоров’я сектору безпеки та оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;

– надання медичних послуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

До яких лікарів можна звернутися без направлення:

  • до лікарів первинної ланки медичної допомоги – педіатра, терапевта та сімейного лікаря (вони, у свою чергу, повинні, у разі потреби, виписати направлення до вузькопрофільних фахівців);

– до акушера-гінеколога;

– до психіатра;

  • До нарколога;

– до стоматолога;

– до фтизіатра;

– до лікаря, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

бесплатні медічні послуги, платні медичні послуги
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